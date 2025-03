Ce film est le plus cher de Netflix mais c'est déjà un accident industriel

Netflix espérait tenir son blockbuster de l'année avec The Electric State, un film de science-fiction réalisé par les frères Russo (Avengers: Endgame) et porté par un casting XXL. Mais après des débuts catastrophiques sur la plateforme, le film s’impose déjà comme l’un des plus gros échecs de l’histoire du streaming. Un revers cuisant pour un projet qui a coûté 320 millions de dollars.

Un budget colossal… pour un démarrage désastreux

The Electric State devait être une vitrine pour Netflix. Adapté des illustrations rétro-futuristes de Simon Stålenhag, le film misait sur un univers visuellement riche et une distribution de premier plan : Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito et Woody Harrelson. Ajoutez à cela la présence des frères Russo à la réalisation, et tout semblait réuni pour en faire un succès retentissant.

Mais avec seulement 25,2 millions de vues en trois jours, le lancement du film est un véritable naufrage. À titre de comparaison, Red Notice (autre mastodonte signé Netflix) avait enregistré plus de 80 millions de vues sur la même période. Même des productions bien moins coûteuses, comme The Guilty ou Rebel Ridge, avaient réalisé de meilleurs scores à leur sortie.

Avec une telle dynamique, les projections sont inquiétantes : The Electric State pourrait ne même pas atteindre 50 millions de vues en fin de carrière, un chiffre dérisoire au regard de son budget astronomique. Netflix comptait sur ce film pour gonfler son catalogue de succès, mais il semble déjà promis à l’oubli.

Un projet maudit avant même sa sortie ?

Si cet échec est si retentissant, ce n’est pas seulement une question de chiffres. Les critiques n’ont pas été tendres avec le film, et le bouche-à-oreille s’avère désastreux. Sur Metacritic, The Electric State affiche un score famélique de 29 sur 100, tandis que les spectateurs d’Allociné lui attribuent une note particulièrement basse.

Beaucoup dénoncent un univers vidé de sa substance, un scénario creux et une mise en scène fade qui ne rend pas hommage au matériel original. Certains vont même jusqu'à comparer ce film au récent Rebel Moon, autre projet Netflix au budget démesuré qui s’est soldé par un flop.

Autre point soulevé : la capacité réelle de Millie Bobby Brown à porter un blockbuster sur ses épaules. Si l’actrice est une star incontestée grâce à Stranger Things, son pouvoir d’attraction en dehors de la série reste discutable. Ses succès dans Enola Holmes et La Demoiselle et le Dragon lui avaient donné un certain crédit, mais The Electric State vient poser un doute sur son statut de tête d’affiche.

Un modèle en crise ?

Après Rebel Moon, The Electric State marque un nouveau revers pour Netflix dans sa stratégie des films ultra-coûteux. Le service de streaming a souvent misé sur des budgets XXL pour attirer les abonnés, mais les résultats ne sont plus garantis. Si Red Notice ou Don't Look Up avaient explosé les compteurs, la tendance semble s’inverser avec des films dont le rapport coût/popularité devient inquiétant.

Netflix pourrait bien être contraint de revoir sa politique de financement. Surtout lorsque des productions plus modestes, comme Carry-On ou la série Adolescence, génèrent un engagement bien plus fort pour un investissement nettement inférieur.

Avec The Electric State, la plateforme se heurte une fois de plus à un constat implacable : une campagne marketing agressive et un budget titanesque ne suffisent plus à garantir le succès.