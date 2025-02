Ce film français devient le 10e plus gros succès non-anglophone sur Netflix, c'est énorme

Disponible sur Netflix depuis le 10 janvier, "Ad Vitam", le thriller d’action porté par Guillaume Canet, connaît un succès spectaculaire. En seulement quelques semaines, il s’est hissé parmi les films les plus regardés de la plateforme et figure désormais dans le top 10 mondial des films non-anglophones. Une performance qui permet à la France d’avoir trois productions dans ce prestigieux classement.

Le succès d'Ad Vitam se poursuit sur Netflix

Mis en ligne le 10 janvier dernier sur Netflix partout dans le monde, le thriller d'action français Ad Vitam porté par Guillaume Canet a très vite attiré l'attention des spectateurs. En France, bien sûr, mais aussi hors de nos frontières, le film réalisé par Rodolphe Lauga s'est hissé à la première place des longs-métrages les plus visionnés de la plateforme.

L’histoire suit Franck Lazareff, un ancien membre du GIGN qui a tenté de tourner la page sur son passé. Il mène désormais une vie paisible avec sa femme, Léo, et attend avec elle leur premier enfant. Mais tout bascule lorsque des hommes armés, liés à une sombre organisation criminelle, font irruption chez eux. Léo est kidnappée sous les yeux de Franck. Pour sauver sa femme, il est contraint de se plier aux exigences de ses ravisseurs, qui le forcent à accomplir une mission périlleuse en échange de sa liberté.

Aidée de Ben, un ancien camarade d’armes, Franck n’a que quatre heures pour exécuter les ordres du groupuscule, une véritable course contre-la-montre qui le mène à affronter ses démons du passé. Entre trahisons, manipulations et affrontements violents, il se retrouve au cœur d'une affaire qui dépasse de loin ses attentes.

Le film entre dans le Top 10 All Time

En plus de son succès immédiat, Ad Vitam vient d’entrer dans l’histoire du streaming en intégrant le top 10 mondial des films non-anglophones les plus regardés sur Netflix. Avec 54,5 millions de vues et 89 millions d'heures visionnées, le thriller d’action porté par Guillaume Canet se classe désormais 10ᵉ dans ce prestigieux classement.

Ce succès marque également une étape importante pour le cinéma français, puisque Ad Vitam rejoint deux autres productions hexagonales déjà présentes dans ce top : Sous la Seine, qui occupe la 2ᵉ place avec plus de 102 millions de vues, et AKA, qui se maintient à la 7ᵉ position avec près de 61 millions de spectateurs. Ce triplé inédit témoigne de l'intérêt grandissant du public international pour les films d'action et de suspense produits en France.

Ces résultats s’inscrivent dans une stratégie de diversification des contenus menée par Netflix, qui mise de plus en plus sur des productions locales capables de séduire un large public. Les films français, autrefois cantonnés à des diffusions limitées à l'étranger, bénéficient désormais d’une visibilité sans précédent grâce à la plateforme. Des titres comme Balle Perdue ou Loin du périph ont déjà ouvert la voie en attirant des millions de spectateurs à travers le monde, et Ad Vitam confirme cette tendance avec brio.

Le classement actuel est dominé par le film catastrophe norvégien Troll, qui reste la production non-anglophone la plus populaire de Netflix avec 103 millions de vues. Juste derrière lui, le thriller Sous la Seine et le drame inspiré d'une histoire vraie Le Cercle des Neiges complètent le podium.