Ce film français emblématique se cache sur Netflix, et personne n'en parle

Discret mais percutant, le film Uranus de Claude Berri avec un casting phénoménal, disponible sur Netflix, mérite d’être redécouvert. Sorti en 1990, il avait connu un joli succès au cinéma.

Adapté du roman de Marcel Aymé, Uranus de Claude Berri est l’un des rares à aborder sans concession l’après-guerre en France, un moment complexe et souvent occulté, entre la fin de l’Occupation et la reconstruction. Avec un casting impressionnant – Michel Blanc, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret, et bien d’autres – Uranus propose un portrait sans fard des tensions sociales et morales qui régnaient dans une France cherchant à se réinventer après la guerre.

Dans une petite ville française libérée du joug nazi, la suspicion règne, les dénonciations fusent, et les accusations de collaboration deviennent monnaie courante. Claude Berri dépeint avec brio la tension sociale dans ce microcosme où cohabitent résistants, collaborateurs et simples citoyens aux opinions variées, tous ayant une part d’ombre à cacher ou des comptes à régler. Uranus explore la complexité des comportements humains face aux bouleversements historiques : les honnêtes gens rongés par la culpabilité de ne pas avoir pris position, les petits profiteurs cherchant à tirer leur épingle du jeu, et les véritables ordures ayant profité de la guerre.

Jean-Pierre Marielle incarne avec subtilité un homme respectable rongé par le doute, tandis que Gérard Depardieu joue un bon vivant, poète dans l’âme, qui a profité de la confusion pour arrondir ses fins de mois. Michel Galabru, dans un rôle surprenant, campe un personnage abject, devenu riche au détriment des autres et bien déterminé à conserver son influence. Les idéologies s’affrontent également à travers le personnage du communiste joué par Michel Blanc, face au petit bourgeois sarcastique interprété par Fabrice Luchini. Chacun des personnages incarne une facette de la société française d’alors, tiraillée entre justice, vengeance et réconciliation.

La planète comme symbole

Le choix du titre Uranus n’est pas anodin, et il puise son origine dans une scène marquante du film, inspirée du roman de Marcel Aymé. Dans cette scène, le professeur Watrin raconte une anecdote sur la nuit tragique où sa femme est décédée, tuée par un bombardement alors qu’il était en train de lire un livre d’astronomie consacré à la planète Uranus. Chaque jour, à l’heure précise de ce bombardement, il se remémore cet instant où tout a basculé.

Pour Watrin, la planète Uranus devient alors un symbole de désespoir et de néant, rappelant l’absurdité et l’impuissance de l’Homme face aux forces du destin. Cependant, pour ne pas sombrer dans le cynisme ou l'amertume, Watrin choisit de se tourner vers la vie, la Terre, et d’adopter une posture de curiosité et d'émerveillement pour la nature et pour l’Homme. En portant son attention sur le concret plutôt que sur l'infini et l'incompréhensible, il choisit l'espoir, convaincu que la beauté réside dans les choses simples de la vie humaine.

Le titre Uranus évoque ainsi le combat intérieur des personnages du film : comment vivre et se reconstruire après la guerre, quand les idéaux et les valeurs ont été ébranlés ?

Un succès au box-office et un classique à (re)découvrir

Lors de sa sortie, Uranus a réuni plus de 2,5 millions de spectateurs en salles, confirmant son succès et son impact auprès du public.

Le film a marqué les esprits pour son approche sans complaisance de l’après-guerre, et pour sa manière d’évoquer les zones grises entre héroïsme et compromission. La période d'épuration y est abordée de manière critique, loin des images idéalisées de la France résistante, s’inscrivant dans la lignée de films comme Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophüls ou Lacombe Lucien de Louis Malle, qui osaient montrer une France divisée et humaine, avec ses travers.

Disponible sur Netflix, Uranus est une chance de redécouvrir ce classique du cinéma français, à la fois drôle et glaçant, qui reste d’actualité par son questionnement sur l’identité, la justice, et le prix de la paix sociale. Pour ceux qui s’intéressent aux drames historiques ou aux grandes fresques sociales, ce film est une plongée nécessaire dans une époque charnière, avec une distribution d’acteurs légendaires qui brillent dans des rôles ambigus et profonds.