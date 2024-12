Ce film français peut créer la surprise aux Oscars 2025

Le film de Jaques Audiard surfe toujours sur son succès outre-Atlantique. Emilia Pérez fait désormais la course en tête en pré-sélection des Oscars avant, peut-être, les nominations officielles.

En attendant les Oscars, les Golden Globes...

Depuis sa présentation au Festival de Cannes en mai dernier, Emilia Pérez poursuit son ascension. Après avoir glané le Prix du jury présidé par Greta Gerwig et un Prix d’interprétation féminin inédit pour ses trois actrices, Zoe Saldaña, Selena Gomez et Karla Sofia Gascón, le film de Jacques Audiard est bien parti pour triompher pour les cérémonies à venir.

Pour les Golden Globes, qui auront lieu le 5 janvier prochain, Emilia Pérez s’est payé le luxe d’arriver en tête des nominations. Notamment dans la prestigieuse catégorie du Meilleur film de comédie ou comédie musicale. Il aura fort à faire puisqu’il fera face aux très acclamés Conclave ou The Brutalist dans la soirée. Mais le parcours de Emilia Pérez pourrait aller bien au-delà.

Emilia Pérez en tête des pré-sélections pour les Oscars 2025

Plus tôt dans la semaine, l’Académie des Oscars a dévoilé la liste des films pré-sélectionnés pour 10 catégories. Emilia Pérez se retrouve ainsi prénommé dans six des catégories dévoilées : Meilleur film International, Meilleur maquillage et coiffure, Meilleure bande-originale, deux fois dans la catégorie Meilleure chanson (pour "Mi Camino" par Selena Gomez et "El Mal" par Zoe Saldaña et Karla Sofia Gascón) et enfin Meilleur son.

À noter que ses principaux concurrents (cités précédemment) font moins bien pour l’instant puisqu’ils sont prénommés pour la Meilleure bande-originale. Si cette annonce est de bon augure pour Emilia Pérez, il faudra cependant rester prudent. Parmi les 15 prénommés à l’Oscar du Meilleur film International, seulement cinq seront retenus pour la course finale. On peut néanmoins y croire très fort au vue des excellentes réceptions critiques qu’a reçues le film jusqu’à maintenant.

L’Académie des Oscars annoncera les nominations définitives le 17 janvier prochain. Avec un peu de chance, il sera fort probable de retrouver toute l’équipe de Emilia Pérez au Dolby Theatre de Los Angeles le 2 mars 2025.