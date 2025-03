Ce film horrifique porté par Russell Crowe est désormais visible sur Netflix

Sorti il y a deux ans au cinéma, "L’Exorciste du Vatican" est désormais visible sur Netflix. Russell Crowe s’en donne à cœur joie dans ce film d’horreur inspiré des récits d’un prêtre.

L’Exorciste du Vatican est dispo sur Netflix

D’abord sorti dans les salles en 2023, L’Exorciste du Vatican vient d’être ajouté au catalogue de Netflix. Le film s’inspire des livres An Exorcist Tells His Story et An Exorcist: More Stories. Ceux-ci rassemblent des récits du Père Gabriele Amorth, l’un des plus célèbres exorcistes de tous les temps.

L’histoire du film prend place en 1987. À cette époque, Gabriele Amorth vient de devenir l’exorciste personnel du pape. Un jour, ce dernier lui demande de rendre visite à un garçon possédé du nom de Henry, qui vit en Espagne. Arrivé sur place, le prêtre comprend vite que le démon qui habite Henry est particulièrement puissant. Poursuivant sa mission visant à libérer le jeune garçon de ce démon, Amorth découvre bientôt un secret caché par le Vatican.

La presse pas convaincue mais le public emballé

L’Exorciste du Vatican n’a pas eu une grande réception de la part de la presse à sa sortie. Sur Rotten Tomatoes, sa moyenne de notes positives ne s’élève qu’à 50% au sein des journalistes. Ce qui représente un faible total sur le site spécialisé. En revanche, les spectateurs ont accueilli le long-métrage de Julius Avery de manière bien plus favorable.

Toujours sur Rotten Tomatoes, le film obtient une moyenne de notes positives bien plus élevée parmi le public : 80%. Le long-métrage est aussi parvenu à attirer un grand nombre de spectateurs dans les salles. Comme le montrent les chiffres de Box Office Mojo, il a cumulé plus de 78 millions de recettes dans le monde. Sachant que son budget était estimé à 18 millions de dollars selon IMDb, il a donc été une grande réussite pour ses producteurs.

Une suite est en développement

Le succès du film a même enclenché le lancement d’une suite. Celle-ci a été officialisé peu de temps après la sortie du premier opus. Elle sera de nouveau portée par Russell Crowe. En revanche, le retour de Julius Avery derrière la caméra n’est pas certain.

L’Exorciste du Vatican 2 n’a pas encore de date de sortie. En tout cas, il est possible qu’il ne soit que le deuxième film d’une longue franchise. La fin du premier opus laissait entendre que le prêtre au centre de l’histoire pourrait encore être occupé pendant un long moment face à de nombreux démons. Si le succès est une nouvelle fois au rendez-vous pour le deuxième film, d’autres devraient donc suivre.