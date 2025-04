Ce film Netflix ultra violent avec Tom Hardy envoie du (très) lourd selon les premiers avis

L’attente est bientôt terminée. Dans quelques heures, les fans d’action, de Tom Hardy et de Gareth Evans pourront enfin découvrir le très musclé Ravage. En attendant, les critiques du film sont sorties et elles semblent sous le charme.

Tom Hardy revient en force

Ravage (Havoc en VO) est très attendu des amateurs d’action. Il faut dire que le film est réalisé par Gareth Evans à qui l’on doit The Raid et The Raid 2, des exemples en la matière. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Ravage est porté par un Tom Hardy plus en forme que jamais. L’acteur britannique est actuellement à l’affiche de MobLand, la série de Guy Ritchie sur Paramount+. Là aussi, il joue des poings aux côtés de Pierce Brosnan et Helen Mirren.

Cette fois-ci, changement de décors. Tom Hardy quitte les paysages très british pour les États-Unis et ses buildings. L’ancien Max de Mad Max : Fury Road incarne un détective qui « doit se frayer un chemin dans la clandestinité criminelle après une affaire de drogue qui a mal tourné pour sauver le fils d’un politicien ». En plus de cela, il devra démêler « un réseau de corruption et de conspiration qui prend la ville au piège », résume le synopsis officiel.

Face à un redoutable Forest Whitaker et aidé de Timothy Olyphant, le détective Hardy aura fort à faire. Mais cela en vaut la chandelle selon les premiers avis.

Les critiques pour Ravage sont unanimes

Avant de découvrir la violence et la brutalité de Ravage, faisons un petit tour du côté des premiers avis dévoilés. L’embargo pour le film étant levé, les chanceux ayant pu assister à la projection de Ravage ont livré leur critique express. Pour faire court, ils sont conquis par le film.

Sur X, Ian Sandwell de Digital Spy écrit :

« Gareth Evans est de retour, montrant à tous comment l’action doit être menée dans Ravage, un film incroyablement violent, qui arrive sur Netflix vendredi prochain. Il y a une séquence en boîte de nuit en particulier que je ne peux m’empêcher de revoir, émerveillé par l’audace technique du film. Incroyablement fun ».

Toujours sur la réseau social, Rama’s Screen annonce l’expérience à venir pour les spectateurs :

« Ravage est l’un des films les plus fous que j’ai vus cette année. Un film à sensations fortes, chaotique et percutant. Et l’endurance de Tom Hardy dans l’action m’a vraiment impressionné. Les fusillades et la violence extrême n’ont pas hésité à atteindre le point de l’acharnement. Absolument dingue ! ».

De son côté, Barry Hertz du Globe estime que ces quatre années d’attente « en valait la peine ». Pour lui, Ravage est « un bain de sang chargé de pétards, mythique, chaotique et maniaque Mais quand ça déchire, ça déchire super fort ».

Si vous avez l’eau à la bouche, bonne nouvelle. Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps car Ravage sort le 25 avril sur Netflix.