Ce film perturbant rencontre un grand succès grâce à TikTok

Quinze jours après sa sortie au cinéma, "Le Consentement" de Vanessa Filho conclut sa deuxième semaine en salles avec une très forte progression après une première semaine mitigée. Raison de ce succès ? Des vidéos TikTok de spectatrices et spectateurs devenues virales.

Le Consentement, force à la jeunesse

C'est un phénomène étonnant qui attire en ce moment les spectateurs aux projections du film Le Consentement. En effet, le film de Vanessa Filho, adaptation du récit autobiographique de Vanessa Springora sur la relation vécue avec l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff quand elle était jeune adolescente, voit son nombre d'entrées exploser. Sorti le 11 octobre 2023, Le Consentement est un film très dur et perturbant, avec notamment une performance tétanisante de Jean-Paul Rouve dans le rôle de Gabriel Matzneff.

Le Consentement ©Pan-Européenne

Au terme de sa deuxième semaine d'exploitation, il cumule ainsi plus de 160 000 entrées. Surtout, il a terminé sa deuxième semaine avec une progression de 40% par rapport à sa première semaine. Et sur la seule journée du 25 octobre, il a enregistré 17 000 entrées, soit plus de 10% de son total. Comment expliquer ce phénomène ? Par une tendance TikTok apparue ces derniers jours.

Des vidéos "avant/après" virales sur TikTok

Sur X, le producteur du film Marc Missonnier a ainsi expliqué que les utilisateurs adolescents de la plateforme TikTok s'étaient emparés du film, ce que la production et la distribution n'avaient pas anticipé.

Que se passe-t-il donc sur TikTok concernant Le Consentement ? Une avalanche de vidéos où des jeunes se filment avant et après avoir vu le film. Et ça marche. Ça marche même très, très fort.

♬ son original - Lezappeur @rojii_iranienne « LE CONSENTEMENT ».Je n'ai jamais vu un film aussi touchant et effrayant de toute ma vie. C'est vraiment terrifiant de penser qu'il y a des personnes qui vivent de telles tragédies. Et surtout quil existe de tels montres.Personne ne mérite de passer par là. Je souhaite beaucoup de courage à toutes ces personnes, qu'elles soient des femmes ou des hommes, qui ont été victimes de pédoph*lie ou tout style de vi*l. Je ne peux pas prétendre comprendre leur douleur, car elle semble vraiment insupportable, mais je veux que tu saches que Dieu existe et que ce n’est pas de ta faute et qu’il faut en parler. #quedieunousprotege

Succès en salles et jeunesse concernée

À ce jour, les vidéos liées au film Le Consentement cumulent plus de 20 millions de vues, et certaines vidéos dépassent à elles seules le million de vues.

Plus qu'un feu de paille, la tendance semble profonde, puisque les commentaires de ces vidéos se comptent par centaines, dans lesquels on peut par exemple lire : "Je veux grave le voir", "mais wsh tout le monde va le voir !?", "je veux aller le voir mais pas sûr d'y aller seule".

Un phénomène fascinant, qui booste donc de manière très sensible le succès du film au cinéma. Il est intéressant de noter que si l'adolescence est au coeur du film Le Consentement, celui-ci n'était pas en particulier destiné à ce public, même si son traitement de la notion de consentement a tout intérêt à être montré à des fins d'enseignement. Le bénéfice est ainsi double : non seulement le film connaît le succès dans les salles, mais il touche aussi la partie de la population la plus concernée par son sujet.