Ce film poignant et méconnu avec Brad Pitt est dispo sur Netflix

"Ad Astra" n’a clairement pas fait un carton à sa sortie dans les salles. Pourtant, le film bénéficie d’une belle réputation parmi les spectateurs français qui l’ont découvert. Il est désormais à retrouver sur Netflix.

Netflix met en ligne Ad Astra

Si vous êtes abonnés à Netflix, vous avez accès depuis ce mardi 18 mars au septième long-métrage de James Gray : Ad Astra. Porté par Brad Pitt, ce film de science-fiction sorti en 2019 s’intéresse à un homme embarquant pour une mission dans l’espace qui pourrait bien saveur l’humanité, et le faire retrouver son père disparu.

L’intrigue d’Ad Astra peut rappeler celle d’Interstellar. Mais alors que le film de Christopher Nolan s’intéresse plutôt aux liens qui unissent un père et sa fille, celui de James Gray explore plutôt la relation entre un père et son fils.

La mission d’un homme pour sauver l’humanité et retrouver son père

Ad Astra se déroule dans un futur proche. Alors qu’il est chargé de la maintenance d’une antenne, l’ingénieur et astronaute Roy McBride échappe de peu à la mort lorsqu’une surcharge électrique frappe l’antenne. Provenant de Neptune, la surcharge cause aussi des dégâts sur Terre. McBride se lance alors dans une mission pour retrouver son père.

Ce dernier a disparu seize ans plus tôt alors qu’il prenait part à sa propre mission. Celle-ci était destinée à trouver des traces de vie extraterrestre via une base établie près de Neptune. Or, cette mission pourrait être encore active, et ses membres pourraient avoir causé la surcharge survenue sur Terre. Roy va alors s’embarquer dans un périple à destination de Neptune, le faisant passer par la Lune et Mars. En chemin, il va mettre au jour des secrets qui pourraient menacer la vie sur Terre. Et montrer à quel point les relations entre père et fils peuvent être complexes.

Un échec dans les salles mais une belle réception en France

Ad Astra n’est pas parvenu à attirer un très grand nombre de spectateurs à sa sortie dans les salles. Les chiffres du site spécialisé Box Office Mojo montrent qu’il a engrangé moins de 128 millions de dollars dans le monde, alors qu’il avait été réalisé pour un budget de 87,5 millions selon JP Box-Office. Les spectateurs américains lui ont aussi octroyé la faible moyenne de 40% de notes positives sur Rotten Tomatoes.

En revanche, les journalistes lui ont donné 83% de notes positives sur Rotten Tomatoes. Et le film de James Gray a eu droit à une belle réception en France. Sur Allociné, son total de moyenne parmi les spectateurs s’élève à 3,2 étoiles sur 5. Soit un score très honorable. Les journalistes ont même été très enthousiasmés par le long-métrage. Ils lui donnent la très belle moyenne de 4,4 étoiles sur 5.

Rendez-vous sur Netflix afin de vous faire votre propre avis.