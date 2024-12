Ce film sur cette figure mythique cartonne sur Netflix

Mis en ligne il y a peu sur Netflix, le nouveau film sur la mère de Jésus, sobrement intitulé "Marie", se place en tête des films les plus vues sur la plateforme à l’heure actuelle.

Marie, le nouveau film sur la mère de Jésus

Les différents événements racontés dans le Nouveau Testament ont fait l’objet de nombreux films et séries au fil des ans. Parmi eux, Marie Madeleine, porté par Rooney Mara et Joaquin Phoenix et sorti en 2018, s’intéressait à la mère de Jésus. Et depuis ce vendredi 6 décembre, Netflix propose une nouvelle adaptation de l’histoire de cette figure majeure du christianisme.

Sobrement intitulé Marie, le nouveau long-métrage sur la mère de Jésus se concentre sur la jeunesse de cette dernière. Il s’intéresse à plusieurs passages clés de L'Évangile selon Matthieu, comme la naissance de Jésus, le Massacre des Innocents ou la fuite de Marie et Joseph vers l’Égypte afin d’échapper aux tueurs envoyés par le roi Hérode Ier.

Le long-métrage en première position sur Netflix

Comme évoqué plus haut, Marie a été mis en ligne ce vendredi 6 décembre sur Netflix. Or, il démarre fort. FlixPatrol rapporte qu’il arrive en tête du classement des films les plus vus de la plateforme après ce dimanche 8 décembre.

D.J. Caruso a réalisé Marie. Noah Cohen y incarne la principale protagoniste du film, et Ido Tako y tient le rôle de Joseph. Face à eux, Anthony Hopkins prête ses traits à Hérode, le redoutable roi déterminé à trouver Jésus afin de le tuer.

Une première place qui ne tiendra pas longtemps ?

Reste à savoir si Marie parviendra à rester à la première place des films les plus vus sur Netflix pendant un moment. Son score sur Rotten Tomatoes laisse toutefois penser que ce ne sera pas le cas. Car les téléspectateurs ayant voté sur le site spécialisé attribuent pour le moment au film le score de 47%. Un total particulièrement faible.

Si vous voulez vous faire votre propre avis sur Marie, vous pouvez donc vous rendre sur Netflix. Quant aux futurs projets d’adaptation du Nouveau Testament, Martin Scorsese prépare notamment un film basé sur le livre La vie de Jésus, écrit par Shūsaku Endō et publié en 1973. Comme annoncé par Variety en avril dernier, le cinéaste qui a déjà réalisé La dernière tentation du Christ pourrait diriger Andrew Garfield et Miles Teller pour ce nouveau projet.