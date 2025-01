Ce film tiré d’une folle histoire vraie est dispo sur Prime Video

Prime Video propose désormais à ses abonnés de voir "Gran Turismo". Un long-métrage sorti au cinéma en 2023 qui nous embarque avec un réalisme impressionnant dans la folle histoire d’un gamer devenu pilote de courses.

Gran Turismo, où la folle histoire vraie d’un gamer devenu pilote

Célèbre franchise de jeux vidéo simulant des courses automobile, Gran Turismo a également donné son nom à un long-métrage. Sorti en salles en août 2023, celui-ci est désormais visible sur Prime Video. Il nous raconte une histoire improbable, pourtant bel et bien vécue par un jeune homme du nom de Jann Mardenborough.

Le film s’intéresse ainsi au parcours étonnant de ce jeune Britannique. Ayant grandi au sein de la classe ouvrière, ce grand amateur de la franchise Gran Turismo est devenu un redoutable gamer. Au point de remporter, en 2011, une compétition rassemblant 90 000 participants et permettant au vainqueur de concourir afin de devenir un véritable pilote. Jann a ainsi intégré l’écurie Nissan et a participé à de très prestigieuses courses tels que les 24 Heures du Mans et le Super GT japonais.

Une immersion impressionnante

Gran Turismo a été réalisé par Neill Blomkamp. Et le cinéaste a souhaité proposer aux spectateurs l’expérience la plus immersive possible. Il a ainsi demandé et obtenu l’autorisation de tourner son film sur de véritables circuits prestigieux. Il a ainsi filmé de véritables courses plutôt que d’avoir recours à des effets spéciaux. Pour cela, il a demandé à ses équipes de créer une voiture capable d’embarquer différentes caméras, afin de suivre de près les bolides lancés sur les circuits.

Le résultat a été majoritairement applaudi. De nombreux spectateurs ont ainsi salué le réalisme du long-métrage, qui nous embarque au plus près de l’action. Si son score est bien moins élevé parmi les journalistes, Gran Turismo a même récolté un impressionnant 98% de notes positives de la part du public sur Rotten Tomatoes ! Sur Allociné, il a aussi obtenu 4 étoiles de moyenne sur 5 parmi les spectateurs.

Jann Mardenborough impliqué dans le film

Quant au casting de Gran Turismo, le rôle principal a été attribué à Archie Madekwe. Orlando Bloom et David Harbour ont décroché deux autres rôles majeurs dans le film. Le véritable Jann Mardenborough a également participé au long-métrage. Il a encadré les pilotes ayant pris part aux courses filmées. Et a lui-même été la doublure d’Archie Madekwe pour les cascades.

Si vous êtes abonnés à Prime Video, vous pouvez donc dès maintenant (re)découvrir les scènes de courses impressionnantes de Gran Turismo.