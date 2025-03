Ce film tiré d’une incroyable histoire vraie avec Christian Bale est dispo sur Netflix

Si vous êtes abonnés à Netflix et que vous n’avez pas encore vu "The Big Short", le moment est venu de vous rattraper. Le passionnant film d’Adam McKay est désormais visible sur la plateforme.

The Big Short est à (re)voir dès maintenant sur Netflix

Netflix vient de mettre en ligne un film captivant, sorti dans les salles en 2015 : The Big Short : Le Casse du siècle. Le long-métrage est adapté du roman The Big Short : Inside the Doomsday Machine de Michael Lewis, qui a rencontré un immense succès à sa publication en 2010. Le livre est resté par moins de 28 semaines sur la très prestigieuse liste des best-sellers du New York Times.

The Big Short raconte l’incroyable histoire vraie de quatre outsiders qui ont prédit l’un des krachs boursiers les plus dévastateurs de l’Histoire, et sont allés à l’encontre des banques afin de gagner des millions de dollars. Prenant de bout en bout, le film pousse le spectateur à ne pas décrocher de ce récit qui paraît fou mais est pourtant bel et bien arrivé.

La folle histoire de quatre outsiders face aux grandes banques

L’intrigue de The Big Short débute en 2005. À cette époque, les grandes banques, les médias et le gouvernement sont tous incapables de se rendre compte qu’une énorme bulle immobilière est en train de se former. À Wall Street, la très grande majorité de ceux travaillant dans le milieu de la finance sont toujours aussi optimiste à propos du marché immobilier. Mais bientôt, quatre hommes vont découvrir ce qui est en train de se tramer.

S’appuyant sur leur analyse ou leur enquête sur le terrain, Michael Burry, Mark Baum, Jared Vennett et Ben Rickert prennent connaissance de la bulle immobilière. Ils décident alors de faire ce qui paraît impensable pour les banques majeures : parier contre ces dernières. Négociant des produits financiers qui leur permettent de parier à la baisse, ils n’ont plus qu’à attendre que l’inévitable se produise pour empocher des millions de dollars.

Une histoire brillamment racontée avec un casting en or

The Big Short a été brillamment réalisé par Adam McKay. Ce dernier a aussi écrit le scénario du film avec Charles Randolph. Et le script des deux hommes, basé sur le livre de Michael Lewis, leur a valu de remporter l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Le long-métrage bénéficie aussi d’une distribution impressionnante. Pour raconter cette histoire, Adam McKay a rassemblé Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt. Jeremy Strong, John Magaro, Karen Gillan et Marisa Tomei font aussi partie du casting. Et le film propose quelques caméos à certains moments, afin d’expliquer des concepts qui pourraient être difficiles à saisir pour le spectateur. On peut ainsi brièvement voir Selena Gomez, Margot Robbie et Anthony Bourdain.

Si vous n’avez pas encore vu The Big Short et que vous possédez un abonnement à Netflix, nous vous conseillons fortement de découvrir cette folle histoire remarquablement racontée.