Ce film totalement culte des années 80 va avoir une suite

On a longtemps entendu parler d’une suite au film iconique "Les Goonies", sans qu’un tel projet se concrétise pour autant. Mais cette fois, les choses semblent avoir changé.

Les Goonies 2 est sur les rails !

Sorti en 1985, Les Goonies suit une jeune bande de copains qui trouve un jour une carte au trésor dans le grenier de l’un d’entre eux. Afin d’éviter que leurs maisons soient détruites par un promoteur immobilier, les membres de la bande décident de partir à la recherche du trésor. Ils se lancent alors dans une folle aventure, qui les verra notamment croiser la route de membres de la redoutable famille Fratelli, évadés de prison.

Ayant marqué toute une génération de spectateurs, Les Goonies est l’un des films mythiques des années 80. Comme pour bon nombre de films iconiques, des rumeurs sur une suite du long-métrage réalisé par Richard Donner ont longtemps circulé. Et si plusieurs décennies se sont écoulées sans que celle-ci voit le jour, cela est bien parti pour changer.

Un scénariste choisi par Warner Bros.

Comme le rapporte Deadline, Les Goonies 2 est désormais en développement chez Warner Bros.. Pour le moment, on ne sait pas encore de quoi parlera cette suite si elle se concrétise. Mais le studio a engagé un scénariste pour écrire cette suite. Il s’agit de Potsy Ponciroli. Jusqu’à présent, ce dernier n’a pas signé de film marquant.

Warner Bros. n’a en revanche pas encore choisi de réalisateur pour Les Goonies 2. Mais Steven Spielberg est impliqué dans le projet. Après avoir produit le premier film, il occupera ce même rôle pour cette suite. Il en va de même pour Chris Columbus, qui avait scénarisé le premier film.

Un projet enfin concrétisé ?

Il convient de rester prudent sur Les Goonies 2. Car le long-métrage n’est pour l’instant qu’au début de son développement. Il est donc encore possible qu’il ne se concrétise jamais. Et au cours d’une interview avec Tanner Zipchen en août 2024, Josh Brolin avait affirmé qu’ « au moins quatre » tentatives de donner une suite au film de 1985 avaient déjà échoué.

Toutefois, au cours de la même interview, l’interprète de Brandon Walsh avait expliqué que cette suite pourrait enfin être lancée quand Steven Spielberg donnerait son feu vert. Or, ce dernier est donc impliqué dans le projet chapeauté par Warner Bros.. On peut donc penser que Les Goonies 2 va bel et bien voir le jour.