Ce film très attendu reçoit 100% d’avis positifs avant sa sortie

Alors que "Sinners" était déjà très attendu, les premiers avis sur le film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan vont sans doute encourager encore plus de spectateurs à aller le voir.

Ryan Coogler change encore de genre avec Sinners

Ayant déjà exploré différents genres avec ses longs-métrages précédents, Ryan Coogler reviendra bientôt avec ce qui sera cette fois un thriller horrifique : Sinners. Celui-ci prend place dans les années 1930 aux États-Unis. À cette époque, le pays est en pleine période de Prohibition. Dans ce contexte, Elias et Elijah, deux jumeaux, sont de retour dans leur ville de naissance, en Louisiane, après une longue absence. Ils ne peuvent pas se douter qu’ils vont bientôt devoir se battre pour leur survie face à des événement surnaturels…

Étant donné la réputation que Ryan Coogler s’est bâtie, chacun de ses films est toujours particulièrement attendu. Surtout lorsque Michael B. Jordan en est à l’affiche. Car, une nouvelle fois, le cinéaste et l’acteur ont collaboré ensemble pour Sinners. Le second y interprète cette fois deux personnages : Elias et Elijah, les jumeaux au centre de l’intrigue. Nombreux sont ceux qui attendent donc de découvrir le long-métrage. Et ce ne sont pas les premiers avis sur le film qui vont les dissuader d’aller le voir.

Un score parfait sur Rotten Tomatoes

Avant que Sinners ne sorte dans les salles, des journalistes ont vu le film et en ont partagé leur avis sur Rotten Tomatoes. À l’heure où ces lignes sont écrites, le site spécialisé a rassemblé 45 avis sur le long-métrage de Ryan Coogler. Et celui-ci récolte un score parfait !

Ainsi, Sinners a pour le moment 100% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes. S’il arrive régulièrement que des longs-métrages obtiennent une telle moyenne de notes positives, il est rare que cela soit le cas lorsqu’un tel nombre d’avis est recensé par le site spécialisé.

Un futur gros carton ?

Le score de Sinners sur Rotten Tomatoes est évidemment une très bonne nouvelle pour le film. Il risque d’encourager plus de personnes à se rendre dans les salles pour découvrir le long-métrage. Celui-ci a donc de sérieux arguments pour faire un très gros score au box-office.

On saura bientôt si Sinners parvient effectivement à attirer un très grand nombre de spectateurs dans les salles. Car le film porté par Michael B. Jordan sortira ce mercredi 16 avril en France.