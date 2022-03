Ce film turc sur Netflix bouleverse les spectateurs

Après "7. Koğuştaki Mucize", un nouveau film turc a débarqué sur Netflix. "Reste la vie", un drame qui a encore une fois ému les abonnés de la plateforme de streaming.

Reste la vie, un succès (in)attendu

Début 2020, Netflix proposait 7. Koğuştaki Mucize, un film turc qui serait certainement resté dans l'inconnu sans une présence sur la plateforme de streaming. De plus, avec le confinement, le public avait davantage de temps pour se laisser tenter par différents programmes. C'est ce qui a permis à ce drame sur un père handicapé mental accusé à tort d'un meurtre d'être un succès surprise. Deux ans plus tard, on échappe au confinement, mais pas à une nouvelle production turque bien partie pour émouvoir encore les abonnés. Il s'agit cette fois de Reste la vie (Sen Yasamaya Bak en VO), disponible sur la plateforme depuis le 21 mars et actuellement dans le top 10 des nouveautés en France.

Reste la vie ©Netflix

Dans Reste la vie, il est question d'une mère célibataire qui consacre sa vie à Can, son fils de six ans. Etant atteinte d'une maladie incurable, Melisa ne veut pas rater le moindre moment avec lui. Mais elle ne laisse également personne entrer dans sa vie. Il faut dire que son fils est plutôt protecteur, prêt à faire les gros yeux aux clients insistants du café de sa mère. Seulement, pensant à l'avenir de son fils, elle va bouleverser la vie d'un jeune homme.

Firat Firtina est un beau gosse qui fait la une des magazines. Malgré une première rencontre conflictuelle, Melisa va le choisir et se débrouiller pour le revoir. Si tout semble les opposer dans un premier temps, une romance va évidemment se mettre en place. Mais comme dit précédemment, Melisa est condamnée et n'a plus que cinq mois à vivre...

Un drame qui fait pleurer

Assez vite Reste la vie accroche par la relation mère/fils touchante. Et la venue de Firat dans leur vie amène une émotion supplémentaire car on voit une famille se construire. Mais après avoir présenté des moments de bonheur (et plusieurs rebondissements), la séparation qu'on sent venir n'en devient que plus douloureuse pour le spectateur. C'est dans sa dernière partie que le film prend une autre tournure. Et cela s'est logiquement traduit par des larmes chez certains spectateurs.

Le casting du film est également à mettre en avant. Le jeune Mert Ege Ak est tantôt mignon, tantôt déchirant, tandis qu'on sent une belle alchimie entre Aslı Enver et le charismatique Kaan Urgancıoğlu. Un beau trio qui aura marqué les esprits.

Reste la vie est actuellement disponible sur Netflix.