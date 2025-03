Ce génial film d’animation de 2023 est dispo sur Netflix, vous allez adorer

Netflix vient d’ajouter à son catalogue de films un long-métrage d’animation superbement mis en images et qui a fait sensation à sa sortie dans les salles, en 2023 : "Migration".

Migration est dispo sur Netflix

Depuis ce jeudi 6 mars, Netflix propose de (re)découvrir un film d’animation très majoritairement applaudi à sa sortie en salles : Migration. Celui-ci s’intéresse à une famille de canards colvert. Le patriarche, Mack, se satisfait de sa vie dans la petite mare de la Nouvelle-Angleterre où sa famille vit. Mais la matriarche, Pam, voudrait faire découvrir le reste du monde à leurs enfants, Dax et Gwen.

Un jour, Mack, Pam, Dax et Gwen accueillent une famille de canards migrateurs. Pam en profite pour convaincre Mack de suivre leur exemple et de partir en voyage. Avec Dax et Gwen, ils se lancent alors dans un périple à destination de la Jamaïque. Mais leur voyage va les mener jusqu’à New York, et leur faire vivre une aventure chaotique peuplée de péripéties en tous genres qui va totalement transformer leur vie.

Un film signé Illumination

Migration est l’avant-dernier film en date du prestigieux studio Illuminnation. Célèbre pour ses productions de films d’animation de haute volée, le studio a notamment signé Moi, moche et méchant, Tous en scène et Super Mario Bros., le film.

Afin de porter à l’écran l’histoire de Mack, Pam, Dax et Gwen, Illumation a choisi de confier la réalisation de Migration à Benjamin Renner – récompensé de deux Césars du meilleur film d’animation pour Ernest et Célestine et Le Grand Méchant Renard et autres contes – et Guylo Homsy. Quant au scénario du film, il a été écrit par Mike White, le créateur de la série acclamée The White Lotus.

Un nouveau triomphe pour le célèbre studio

À sa sortie dans les salles, Migration a été un véritable triomphe auprès du public. Selon les chiffres de Box Office Mojo, il a récolté plus de 300 millions de dollars dans le monde. Sublimé par de superbes images, le récit de la famille de canards migrateurs qui se lance dans un voyage de découverte a donc su attirer de très nombreux spectateurs.

En France, les notes de Migration sur Allociné témoignent de sa popularité. Le film obtient une moyenne de 3,9 étoiles sur 5 parmi les spectateurs, et 3,8 parmi les journalistes. De l’autre côté de l’Atlantique, la moyenne de notes positives de Migration parmi les très nombreux spectateurs ayant voté sur Rotten Tomatoes s’élève également à 88%. Même si les journalistes ont été un peu moins séduits, avec un score qui reste toutefois très honorable : 73%.

Si vous n’avez pas encore vu Migration et que vous abonnés à Netflix, nous vous conseillons de découvrir le film de Benjamin Renner et Guylo Homsy.