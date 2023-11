Ce nouveau film d'horreur recueille des critiques dithyrambiques (et arrive bientôt en France)

Voir aussi

Ces morts bouleversantes dans les mangas/anime

Retour sur plusieurs mangas et les morts marquantes de personnages. Des moments tragiques et parfois choquants, qu'on va évidemment spoiler. Cela concerne, dans l'ordre, "Fullmetal Alchemist", "Death Note", "Chainsaw Man", "L'Attaque des Titans" et "The Kingdoms of Ruin".