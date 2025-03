Ce nouveau thriller coréen vient d'arriver sur Netflix et il va cartonner

En relation Revelations

Netflix continue d’enrichir son catalogue de thrillers coréens, un genre qui rencontre un succès grandissant sur la plateforme. Ce vendredi 21 mars, c’est "Révélations" qui débarque et pourrait bien captiver les spectateurs. Ce film psychologique signé Yeon Sang-ho (Train to Busan, Hellbound) plonge dans une enquête haletante où la foi et la justice s’entremêlent dangereusement. Avec Alfonso Cuarón à la production et un casting porté par Ryu Jun-yeol et Shin Hyun-been, "Révélations" s’annonce comme un nouveau phénomène coréen à surveiller.