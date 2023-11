Nouveau sur Netflix : ce film a fait naître la belle amitié entre François Civil et Pio Marmaï

Dispo sur Netflix, le film "Ce qui nous lie" de Cédric Klapisch a marqué une étape importante dans l'amitié entre Pio Marmaï et François Civil. Il faut dire que le tournage a débuté par une journée de dégustation de vins, qui n'a pas laissé les comédiens indemnes... Forcément, ça crée des liens !

Ce qui nous lie : Cédric Klapisch réunit Pio Marmaï et François Civil

Sorti en 2017, Ce qui nous lie de Cédric Klapisch se déroule dans un vignoble en Bourgogne. Un cadre qui sert de toile de fond à l'histoire de Jean, interprété par Pio Marmaï, qui revient dans sa famille après une absence de dix ans. Confronté à la maladie de son père, Jean doit renouer avec sa sœur Juliette (Ana Girardot) et son frère Jérémie (François Civil). Le film est autant une exploration des dynamiques familiales complexes qu'une célébration de la tradition viticole française.

Cédric Klapisch parvient à capturer l'essence du terroir bourguignon, en mettant en lumière non seulement le processus de fabrication du vin, mais aussi la manière dont il s'entremêle avec la vie des personnages. La caméra navigue à travers les saisons, symbolisant les cycles de la vie et du vin, tout en offrant des visuels époustouflants des paysages viticoles.

La naissance d'une belle complicité

Ce qui nous lie a la particularité d'avoir été tourné sur une année entière (d'abord en août-septembre, puis fin octobre, en décembre-janvier, et enfin au printemps). Une année durant laquelle les comédiens ont pris le temps de se connaître, et de s'apprécier. C'est durant ces longs mois de tournage qu'une amitié est née entre François Civil et Pio Marmaï, qui ont eu l'occasion par la suite de se redonner la réplique. Pour Cédric Klapisch tout d'abord dans En Corps, sorti en 2022, mais également dans les deux films Les Trois Mousquetaires, dans lesquels ils interprètent D'Artagnan et Porthos.

Il faut dire que le tournage de Ce qui nous lie avait débuté par un déjeuner d'anthologie, durant lequel les comédiens avaient été conviés à déguster pas moins de huit vins venus de la région, avant d'enchaîner sur une visite de plusieurs domaines viticoles. Cédric Klapisch avait ainsi déclaré au moment de la sortie du film :