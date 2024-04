Ce soir à la TV : 6 millions de spectateurs, nommée aux Oscars, c'est une des meilleures comédies anglaises de l'histoire

Rendez-vous ce soir sur Arte pour (re)découvrir la comédie irrésistible "4 Mariages & 1 enterrement" qui a imposé Hugh Grant comme une star mondiale et qui a été un énorme succès au box-office. Impossible de s'en lasser !

4 mariages et 1 enterrement : et Hugh Grant devint une star

Le film 4 mariages & 1 enterrement sorti en 1994 s'est imposé comme un incontournable du cinéma britannique et un pilier du genre de la comédie romantique. Réalisé par Mike Newell et écrit par Richard Curtis, à qui l'on doit également Love Actually et Coup de foudre à Notting Hill, le film brille par son humour typiquement britannique, ses répliques savoureuses et son casting irrésistible.

Le film suit les mésaventures amoureuses de Charles, interprété par Hugh Grant dans le rôle qui a fait de lui une star mondiale, et de son cercle d'amis alors qu'ils naviguent, comme le nom du film l'indique, à travers une série de mariages et un enterrement. Chaque mariage sert de toile de fond à des rencontres, des malentendus, des moments de bonheur et de tristesse.

La performance d'Hugh Grant, associée à son charme maladroit et à son impeccable timing comique, a établi l'acteur comme une figure de proue du genre romantique des années 90. À ses côtés, on retrouve Andie MacDowell dans le rôle de Carrie, la jeune femme dont il tombe amoureux. Le reste du casting se compose notamment de Kristin Scott Thomas, et de Rowan Atkinson, qui incarne un prêtre totalement à côté de la plaque, à l'origine d'une des scènes les plus drôles du film.

Un énorme succès au cinéma

Le film a connu un succès critique et commercial retentissant, dépassant les attentes pour devenir l'un des plus grands succès du box-office britannique de l'époque. Il a été nommé à plusieurs Oscars, dont celui du Meilleur Film et du Meilleur Scénario Original, et a remporté le BAFTA du Meilleur Film. Pour un budget de seulement 4 millions de dollars, il en a rapporté plus de 245 au box-office mondial. En France, le film avait attiré près de six millions de spectateurs, en faisant le troisième plus gros succès de l'année 1994, derrière Le Roi lion, et Un Indien dans la ville.

Au-delà de son succès immédiat, 4 Mariages & 1 enterrement a laissé une empreinte durable sur la culture populaire et le genre de la comédie romantique. Le film a également inspiré une mini-série en 2019.