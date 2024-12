Ce soir à la TV : avant Un P'tit truc en plus, ce film faisait déjà bouger les choses

Ce soir, 6ter diffuse Le Huitième Jour, un film emblématique de Jaco Van Dormael sorti en 1996. Ce drame humaniste, porté par Daniel Auteuil et Pascal Duquenne, a marqué les esprits par sa représentation sensible et authentique du handicap. Retour sur une œuvre qui a ouvert la voie à un cinéma plus inclusif.

Un film précurseur dans la représentation du handicap

Le Huitième Jour raconte la rencontre entre Harry, un homme d’affaires en pleine crise existentielle (Daniel Auteuil), et Georges, un homme atteint de trisomie 21 (Pascal Duquenne). Cette amitié improbable bouleverse la vie de Harry et met en lumière la richesse humaine que peut offrir une relation avec quelqu’un d’éloigné de ses préoccupations habituelles.

Le film a été salué pour sa représentation sincère des personnes en situation de handicap, loin des clichés et des stéréotypes habituels. La performance exceptionnelle de Pascal Duquenne, acteur trisomique, a été récompensée par le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1996, qu’il a partagé avec Daniel Auteuil. Ce moment a marqué l’histoire du cinéma et a permis de sensibiliser un large public à l’importance de changer le regard sur le handicap.

Sous la direction de Jaco Van Dormael, connu pour son univers onirique et ses thématiques profondes (Toto le héros, Mr. Nobody), le film mêle humour, poésie et émotion. Avec une approche humaniste et bienveillante, il invite à repenser nos préjugés et à valoriser la diversité sous toutes ses formes.

L’héritage d’un cinéma engagé

Si Le Huitième Jour a contribué à faire évoluer les mentalités à la fin des années 1990, son héritage se retrouve encore aujourd’hui dans des films comme Un P’tit truc en plus, sorti en 2024. Cette comédie, réalisée par Artus, raconte l’histoire de Lucien et Paulo, un père et son fils, qui se retrouvent dans une colonie pour jeunes adultes en situation de handicap. Le film, à travers son ton léger et accessible, continue le travail de sensibilisation amorcé par des œuvres comme Le Huitième Jour.

Avec plus de 10 millions d’entrées, Un P’tit truc en plus est devenu l’un des plus grands succès du cinéma français en 2024. Ce triomphe témoigne d’une évolution des mentalités et de l’appétit du public pour des récits qui mettent en avant des personnages issus de la diversité. En diffusant Le Huitième Jour, 6ter rappelle l’importance de ce film précurseur, qui a pavé la voie pour un cinéma plus inclusif et engagé.