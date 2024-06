Ce soir à la TV : 426 millions au box-office et record de la saga culte de Will Smith

Alors que personne ne pensait que la saga "Bad Boys" en avait encore sous le capot, "Bad Boys for Life", 17 ans après un deuxième opus décrié, est un immense succès critique et commercial. Ce film, peut-être le meilleur de la saga, est à (re)voir ce soir du 13 juin sur M6.

Bad Boys for Life, la formidable relance

25 ans après le film Bad Boys, premier long-métrage de Michael Bay avec Will Smith et Martin Lawrence en flics des stups de Miami, Bad Boys for Life, 3e film de la saga, sort au cinéma en janvier 2020. Après le second opus, Bad Boys 2, sorti en 2003 pour un résultat critique et commercial mitigé, les deux "bad boys" avaient-ils alors de quoi relancer la machine ?

Avec cette fois-ci deux nouveaux réalisateurs aux commandes, Adil El Arbi et Bilall Fallah, Bad Boys for Life réussit son pari bien au-delà des attentes, avec l'histoire suivante. Alors que Marcus fête la naissance de son petit-fils et vient d'annoncer à Mike son intention de prendre sa retraite, Mike est abattu par Armando, le fils de la cheffe de cartel Isabel Aretas, tous les deux récemment échappés de prison. Sorti d'un coma de plusieurs mois, Mike va tenter de convaincre Marcus de revenir pour empêcher ses ennemis de dérouler leur plan machiavélique, et va devoir pour ça revenir à son passé d'agent infiltré...

Top 3 du box-office mondial en 2020

À sa sortie dans les salles, alors que personne n'attendait particulièrement ce nouveau film Bad Boys et que sa production avait longtemps tardé, la faute à un budget que les financiers ne voulaient pas trop important, il rencontre un immense succès. Il accumule ainsi 426,5 millions de dollars au box-office mondial, dont 206 millions sur le seul territoire nord-américain. Les critiques sont globalement très positives, célébrant la dimension buddy movie réussie du film et son humour, ainsi que la juste mesure du film : Bad Boys for Life joue sur ses forces historiques, ne veut rien révolutionner, et ça marche.

Bad Boys for Life ©Sony Pictures

Résultat des courses, à la fin de cette année 2020 où la pandémie va contraindre les salles de cinéma à fermer leurs portes à partir de la fin du mois de mars, Bad Boys for Life est le 3e succès mondial de l'année au box-office, et le premier film américain, derrière le film de guerre chinois La Brigade des 800 et le film d'animation japonais Demon Slayer : Le train de l'infini.

Le succès est d'autant plus profitable que le budget du film s'élevait à 90 millions de dollars. La rentabilité est donc très importante, et Sony Pictures annonce très peu de temps après la sortie du film qu'un quatrième film est déjà en développement.

Un nouveau succès pour Bad Boys : Ride or Die ?

Avec les sommets atteints au box-office et dans le coeur des fans, Bad Boys for Life détient pour le moment le record commercial de la saga Bad Boys et la meilleur note critique (76% sur Rotten Tomatoes). Le nouveau film, Bad Boys : Ride or Die, peut-il faire mieux ? Si sur Rotten Tomatoes sa note critique est pour le moment inférieure (64%), ce quatrième opus actuellement dans les salles (notre avis ici) marque le retour réussi de Will Smith après l'affaire de la gifle aux Oscars 2022, et connaît un excellent démarrage dans les salles avec déjà 120 millions de dollars de recettes dans le monde.

La performance de Bad Boys for Life est encore bien supérieure, mais pourrait être à portée si le nouveau film confirme son attractivité. Et si Michael Bay, inspiré d'avoir à nouveau confié la réalisation au duo belge, doit rester le maître incontesté du blockbuster d'action hollywoodien, Adil El Arbi et Bilall Fallah ont confirmé qu'ils étaient bien ses meilleurs disciples.