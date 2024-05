Ce soir à la TV : ce film d'action français Netflix a fait de son acteur principal une star mondiale

En 2020, Alban Lenoir est la star de "Balle perdue", diffusé ce jeudi 23 mai au soir sur TMC. Ce film d'action Netflix remporte un grand succès et est une consécration pour son acteur principal, qui intéresse alors les producteurs de la saga "Fast and Furious". Lancé, Alban Lenoir enchaîne sur Netflix avec "Balle perdue 2" et "AKA", et rencontre alors un succès phénoménal...

Balle perdue, l'ascension d'Alban Lenoir

En 2020, avec son premier long-métrage Balle perdue, le réalisateur Guillaume Pierret offre une grande bouffée d'air frais à un cinéma d'action français qui ne savait plus vraiment comment s'y prendre. L'histoire de Balle perdue, écrite aussi par Guillaume Pierret, est simple et ne s'évite pas quelques facilités. Mais ce n'est que pour mieux laisser la place à de formidables séquences de combats et de courses-poursuites.

Petit génie de la mécanique, Lino est réputé pour ses voitures-bélier. Jusqu'au jour où il se fait arrêter pour un braquage qui tourne mal. Repéré par le chef d'une unité de flics de choc, il se voit proposer un marché pour éviter la prison. 9 mois plus tard, Lino a largement fait ses preuves. Mais soudain accusé à tort de meurtre, il n'a d'autre choix que de retrouver l'unique preuve de son innocence : la balle du crime, coincée dans une voiture disparue.

À sa sortie, Balle perdue cartonne en France et dans le monde entier, et cumule plus de 37 millions de visionnages (EVC) au bout de son premier mois de diffusion. Animé par un casting rassemblant notamment Ramzy Bedia, Nicolas Duvauchelle ou encore Stéfi Celma, Balle perdue est surtout porté par son acteur principal Alban Lenoir.

Celui-ci, cascadeur et figurant puis titulaire de petits rôles dans les années 2000, se révèle définitivement comme premier rôle dans Un Français de Diastème en 2015. Sa progression se poursuit et il est donc consacré, pour son talent de comédien comme pour celui d'action hero, avec Balle perdue en 2020.

La saga Fast and Furious voulait Alban Lenoir

En un film, au volant de sa Renault 21 modifiée et distribuant avec jubilation des patates à ses ennemis, Alban Lenoir devient une star internationale. Un deuxième film, Balle perdue 2, est rapidement mis en production et arrive sur la plateforme Netflix en novembre 2022. Il est cette fois-ci crédité au scénario aux côtés de Guillaume Pierret, et c'est un nouveau succès, Balle perdue 2 montant de plusieurs crans son action et ses enjeux par rapport au premier film.

Lino (Alban Lenoir) - Balle perdue 2 ©Netflix

Preuve qu'Alban Lenoir est devenu une star du cinéma d'action au-delà de nos frontières, il est contacté par Justin Lin et les producteurs de Fast X pour intégrer le casting du film aux côtés notamment de Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Charlize Theron ! Malheureusement, son planning l'empêche de les rejoindre. Il le racontait ainsi à Sens Critique.

AKA, un des plus grands succès Netflix de l'histoire pour un film non-anglophone

Netflix, et sa division Netflix France, ont vite compris qu'ils disposaient avec Alban Lenoir d'une star et d'un univers de cinéma capables de les porter vers de grands succès. Et si Alban Lenoir n'a pas pu se libérer pour Fast X, c'est vraisemblablement parce qu'au même moment, au printemps et à l'été 2022, il tourne AKA, un nouveau thriller d'action pour Netflix. Les deux films se tournent en effet au même moment, et Alban Lenoir reste "en famille" pour AKA.

En effet, AKA, qui raconte la mission ultra-dangereuse d'un agent clandestin du gouvernement infiltré dans une organisation criminelle, est réalisé par Morgan S. Dalibert, qui n'est autre que le directeur de la photographie des deux films Balle perdue. Et comme pour Balle perdue 2, Alban Lenoir co-signe le scénario avec Morgan S. Dalibert, avec qui il a déjà travaillé auparavant, notamment sur la série Hero Corp.

Adam Franco (Alban Lenoir) - AKA ©Netflix

Le succès d'AKA, diffusé mondialement sur Netflix à partir du 28 avril 2023, dépasse ceux déjà impressionnants des films Balle perdue. Il s'installe durablement dans les Top 10 Films de nombreux territoires, et accumule les heures de visionnage. À ce jour, AKA est ainsi le seul film français du Top 10 all time Netflix pour un film non-anglophone, installé à la 6e place avec plus de 60 millions de visionnages, équivalents à 125,9 millions d'heures vues.

Une performance exceptionnelle pour un film français, qui signe le retour au premier plan du cinéma français d'action, et consacre définitivement Alban Lenoir comme un des actions heroes les plus appréciés du cinéma mondial.