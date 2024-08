Ce soir à la TV : noté 4,2/5, c'est un des plus beaux films de science-fiction de l'histoire

C'est un premier long-métrage de cinéma, mais tout est déjà parfait : le casting, la photographie, le scénario, la réalisation... En 1998, "Bienvenue à Gattaca" est acclamé par la critique et s'impose instantanément comme un grand film de science-fiction. Il est à (re)voir ce soir du 25 août sur Arte.

Un classique renversant du cinéma de science-fiction

Pour ce film de science-fiction sorti en 1998, le casting est à l'époque très séduisant et composé de jeunes talents qui commencent à se faire un nom. Derrière la caméra, le réalisateur et scénariste néo-zélandais Andrew Niccol filme ainsi Jude Law, Uma Thurman et Ethan Hawke, pour son premier long-métrage : Bienvenue à Gattaca.

Dans un futur proche, à Gattaca, les êtres parfaits sont génétiquement choisis dès leur naissance. Eux seuls sont assurés d'une vie remplie de succès, et peuvent participer aux programmes spatiaux. Mais Vincent va affronter le système et prendre l'identité d'un être parfait pour appartenir à l'élite. Il risque alors sa vie, et se retrouve au cœur d'une vaste connexion de mensonges, de corruption, et de meurtres...

Bienvenue à Gattaca est un très grand succès critique. Tout particulièrement, son scénario et sa cohérence sont acclamés, avec une réflexion profonde sur l'eugénisme qui marque les esprits. Aussi, sa photographie et les performances de ses jeunes stars sont mises en avant. Il est nommé à l'Oscar 1999 de la Meilleure direction artistique, et remporte plusieurs prix dans différentes cérémonies et festivals.

Sur Allociné, sa note spectateurs s'élève à 4,2/5, et outre-atlantique, il tient sur Rotten Tomatoes les excellentes notes de 82% (presse) et 87% (spectateurs). Preuve qu'Andrew Niccol a largement réussi son pari, Bienvenue à Gattaca a été officiellement distingué par la NASA comme "le film de science-fiction le plus plausible de l'histoire du cinéma". En développant son histoire retorse et haletante de sélection génétique avec une forte résonance dans la société contemporaine, le réalisateur néo-zélandais s'impose immédiatement comme un auteur de science-fiction à la vision précieuse.

Le duo Bienvenue à Gattaca - The Truman Show

Il s'en est peut-être fallu de peu que Bienvenue à Gattaca ne soit pas tel qu'on le connaît. En effet, s'il est la première réalisation d'Andrew Niccol, ce dernier portait un autre projet depuis 1991 : The Truman Show. C'est en effet lui qui a écrit et co-produit le célèbre film de Peter Weir avec Jim Carrey, autre dystopie et grand succès de 1998. Un film dont il a vendu le scénario en 1993 pour 1 million de dollars. Et dans le contrat qu'il signe alors, Andrew Niccol doit aussi le réaliser. Mais Paramount, inquiet que le budget alloué de 80 millions de dollars ne soit trop important pour un réalisateur qui n'a alors réalisé que des vidéos publicitaires, insiste et lui offre un bonus pour qu'il abandonne la mise en scène.

Ains, après la considération de plusieurs grands cinéastes pour réaliser The Truman Show, notamment Sam Raimi, Steven Spielberg ou encore David Cronenberg, c'est Peter Weir qui est engagé, sur la recommandation d'Andrew Niccol. Et finalement, cette configuration profite à tout le monde, puisqu'Andrew Niccol a d'une part des fonds et d'autre part les mains libres pour développer et réaliser Bienvenue à Gattaca, pendant que The Truman Show prépare son tournage. Les deux tournages se succèdent donc, entre avril 1996 et avril 1997, et les deux films sortent en 1998. Soit une très grande année pour Andrew Niccol !