Ce soir à la TV : Bruce Willis dans un (rare) rôle de méchant face à une légende du cinéma

En 1998, on découvre dans les cinémas français "Le Chacal". Un thriller d'action dans lequel, une fois n'est pas coutume, Bruce Willis incarne un pur "méchant", aux côtés notamment d'une grande figure de l'histoire du cinéma américain. "Le Chacal" est à (re)voir ce soir du 13 mai sur TF1 Séries Films.

Bruce Willis se fait impitoyable

À la fin des années 1990, Bruce Willis est une superstar et s'illustre notamment dans des films à gros budget où il sauve la planète. Littéralement, puisque par exemple en 1997 sort Le Cinquième Élément et en 1998 Armageddon. En 1998 aussi sort Couvre-feu, puis en 2000 Sixième sens et Incassable. Bruce Willis est alors bien "incassable", il est un action hero, un sauveur.

C'est donc une surprise quand, en 1997, il tient dans Le Chacal de Michael Caton-Jones le rôle d'un tueur à gages impitoyable, surnommé "le Chacal". Celui-ci n'a pas d'identité connue, change souvent d'apparence, et est doté d'un sang-froid exceptionnel.

Le Chacal (Bruce Willis) - Le Chacal ©UGC

Le FBI est sur les dents. Un tueur implacable a été engagé par une mystérieuse organisation pour supprimer l'une des plus importantes personnalités politiques des Etats-Unis. Sunommé "le Chacal" (Bruce Willis), cet homme reste insaisissable, changeant constamment d'identité. Carter Preston (Sidney Poitier), directeur adjoint du FBI, affronte la plus difficile mission de sa carrière. Pour la circonstance, il fait équipe avec Valentina Koslova (Diane Venora), major des services de renseignement russes. Ils demandent à Declan Mulqueen (Richard Gere), un familier de l'espionnage et du terrorisme ayant cotoyé "le Chacal", de s'associer avec eux.

Bruce Willis échange avec Richard Gere

Preuve que Bruce Willis est à l'époque désiré et apprécié dans les rôles de héros, il est d'abord pressenti pour incarner Declan Mulqueen, le "gentil" du film, et c'est à Richard Gere qu'est offert le rôle du "Chacal". Mais les deux acteurs finissent par inverser ce casting, Richard Gere se mettant donc aux trousses de Bruce Willis.

Même si le film à sa sortie ne convainc pas les critiques, celles-ci trouvant que le film de Michael Caton-Jones est bien "plat" pour un thriller d'action et très sensiblement inférieur au Chacal de 1973 dont il est le remake, Bruce Willis incarne parfaitement "le Chacal", et laisse dans les mémoires quelques séquences mémorables - dont ci-dessous la scène du fameux "test" avec le personnage incarné par Jack Black.

La dernière apparition au cinéma de Sidney Poitier

Autour de ces deux acteurs qui composent un face-à-face tendu, le casting secondaire de Le Chacal est séduisant. On y trouve notamment Mathilda May, Diane Venora, J. K. Simmons et Jack Black, mais surtout on peut y voir le légendaire acteur Sidney Poitier.

Carlton Preston (Sidney Poitier) - Le Chacal ©UGC

Dans Le Chacal, Sidney Poitier, premier acteur noir à obtenir l'Oscar du Meilleur acteur en 1964 pour sa performance dans Le Lys des champs, incarne Carlton Preston, directeur adjoint du FBI. Si on le verra ensuite dans des productions pour la télévision, il s'agit là de son tout dernier rôle sur grand écran.