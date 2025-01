Ce soir à la TV : ce film a révolutionné l'animation et marqué plusieurs générations

Ce soir, M6 diffuse un chef-d'œuvre incontournable du cinéma d’animation : "La Belle et le Clochard". Ce classique, sorti en 1955, a non seulement marqué l'histoire du genre par son innovation technique, mais continue d'enchanter les spectateurs de toutes générations avec son histoire intemporelle et ses scènes devenues cultes.

Un film pionnier dans l'histoire de l'animation Sorti en 1955, La Belle et le Clochard a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma d'animation. C'est le premier long-métrage Disney à être réalisé en Cinémascope, un format large révolutionnaire à l'époque. Cette technique a permis des décors plus détaillés et immersifs, donnant vie à l'Amérique des années 1910 avec un souci du détail remarquable. Le film raconte l'histoire de Lady, une adorable cocker, et Clochard, un chien des rues au grand cœur. Leur romance improbable, ponctuée d'aventures et de moments comiques, aborde avec subtilité des thèmes universels tels que l'amour, la loyauté et la tolérance. Mais ce qui a véritablement marqué les esprits, c'est la fameuse scène des spaghettis, où les deux chiens partagent un plat de pâtes sous la lueur romantique d'une ruelle italienne. Cette séquence est devenue l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, parodiée et réinterprétée à de multiples reprises dans la culture populaire. Le soin apporté à l'animation des personnages, notamment leurs expressions faciales et leur langage corporel, a également été salué comme une prouesse pour l'époque. Les animateurs ont même étudié de vrais chiens pour capturer le réalisme de leurs mouvements, un souci du détail qui a posé de nouveaux standards pour l'industrie de l'animation. Un héritage cinématographique et culturel durable Au-delà de son succès immédiat, La Belle et le Clochard a laissé une empreinte profonde dans l'histoire du cinéma et continue d'influencer la pop culture aujourd'hui. En plus d'une suite sortie en 2000, le film a donné naissance à plusieurs réinterprétations : Un remake en prises de vues réelles

sorti en 2019 sur Disney+, avec des chiens filmés et animés par CGI. Des apparitions récurrentes dans d'autres films et séries, rendant hommage à la célèbre scène des spaghettis. Ce classique a également contribué à populariser la musique dans l'animation, avec la chanson Bella Notte qui accompagne la scène culte et reste un standard de la bande-son Disney.