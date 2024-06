Ce soir à la TV : ce film sorti en 2022 est un des plus mal notés de Thierry Lhermitte

Ce soir, M6 diffuse la comédie sortie en 2022 "Joyeuse retraite 2 !" pour la première fois en clair. Et c'est un des pires films de Thierry Lhermitte. Pourtant, le premier volet sorti trois ans plus tôt, avait rencontré un joli succès.

Joyeuse Retraite 2 : une suite attendue mais décevante

Après le succès rencontré par le premier volet de Joyeuse Retraite ! en 2019, qui avait attiré plus de 1,2 million de spectateurs en France, une suite était presque inévitable. Joyeuse Retraite 2 ! reprend là où le premier film s'était arrêté.

Après leurs mésaventures dans le premier film, Philippe et Marilou (toujours incarnés par Thierry Lhermitte et Michèle Laroque) se rendent au Portugal pour découvrir leur maison de vacances. Ils sont accompagnés d'Olivier, leur cousin en charge du projet, de leur ex-belle-fille Léa, de son fils Casa, et de leurs petits-enfants Félix et Juliette. À leur arrivée, ils découvrent que la maison est encore en construction, qu'un âne squatte leur terrain, et que les ouvriers ont déserté le chantier. La famille s'installe tant bien que mal au premier étage, seule partie presque terminée, mais c'est le début des ennuis.

Malgré les attentes, Joyeuse Retraite 2 ! n'a pas réussi à reproduire le succès du premier film, très loin de là.

Un des pires films de Thierry Lhermitte

À la sortie de Joyeuse Retraite 2 !, le public n'est pas au rendez-vous, alors que le premier était parvenu à attirer les spectateurs. En dépit d'une campagne de promotion intensive, le film n'a pas su attirer les foules dans les salles obscures. Au box-office, la comédie a peiné à dépasser les 400 000 entrées, un résultat bien en deçà des attentes pour une suite de comédie populaire.

Surtout, les avis sur le film sont catastrophiques. Comme on peut le découvrir chez nos confrères d'AlloCiné, la moyenne des avis spectateurs sur Joyeuse Retraite 2 ! sont de 1,8/5 soit l'un des pires résultats de la carrière de Thierry Lhermitte. Côté presse, c'est encore pire, avec une moyenne de 1,4/5. À titre de comparaison, le premier volet affichait les notes de 2,8/5 en presse et 2,1/5 en spectateurs.

On peut ainsi lire des avis assassins :

Que dire d'une telle non-œuvre ?

Techniquement, c'est mal joué, mal éclairé, mal réalisé. Reste le scénario et les dialogues, et là, manque de bol, c'est lamentable.

Comment peut-on financer un navet pareil ? Cela restera l’énigme du jour. Malgré toute la bonne volonté des acteurs, clairement leur seul talent ne suffit pas.

Navet. Il aurait mieux valu en rester au premier volet. Là, c'est trop. Trop de stéréotypes, trop tiré par les cheveux, trop attendu.