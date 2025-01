Ce soir à la TV : ce thriller aux 2 Oscars sorti il y a 40 ans est un sommet du genre

Ce soir, la chaîne France 5 propose "Witness", un thriller inoubliable réalisé par Peter Weir et sorti en 1985. Avec Harrison Ford dans l'un de ses rôles les plus marquants, le film s'est imposé comme un chef-d'œuvre du genre, mêlant enquête policière et choc des cultures. Récompensé par deux Oscars, il demeure une référence, tant pour sa mise en scène maîtrisée que pour la performance de son acteur principal.

Un thriller haletant mêlant polar et choc des cultures

Sorti en 1985, Witness raconte l'histoire de John Book, un inspecteur de police de Philadelphie incarné par Harrison Ford, chargé de protéger un jeune garçon amish, Samuel, témoin d'un meurtre brutal dans une gare. Ce qu'il découvre bouleverse l'enquête : le crime implique des membres corrompus de la police. Contraint de fuir avec Samuel et sa mère Rachel, jouée par Kelly McGillis, Book se réfugie au cœur d'une communauté amish en Pennsylvanie, un monde rural paisible, coupé du progrès et des violences de la société moderne.

L'originalité du film repose sur cette confrontation entre deux mondes que tout oppose. L'Amérique urbaine gangrenée par la corruption et la brutalité policière fait face à la vie simple et spirituelle des amish, réfractaires à la violence. Peter Weir utilise ce contraste pour créer une tension permanente : la menace du retour des assassins plane constamment, tout en laissant place à des moments de douceur et de contemplation dans la communauté. Le rythme du film, volontairement lent, amplifie la tension et permet de s'attarder sur les relations humaines.

Harrison Ford, loin de son image habituelle de héros d'action, livre ici une performance plus intérieure, jouant un homme pris entre ses devoirs de policier et son attachement croissant à la famille qu'il protège. La romance discrète mais puissante entre son personnage et Rachel ajoute une couche émotionnelle au récit, tout en restant fidèle au respect des traditions amish, où la retenue est essentielle.

Deux Oscars et un succès public

Witness n'a pas seulement marqué les esprits pour son histoire captivante, il a également brillé sur le plan technique et artistique. Le film a remporté deux Oscars lors de la cérémonie de 1986 : celui du meilleur scénario original pour Earl W. Wallace et William Kelley, et celui du meilleur montage pour Thom Noble. Peter Weir a également été nommé pour la meilleure réalisation et Harrison Ford a reçu sa première et unique nomination à l'Oscar du meilleur acteur, une reconnaissance de son jeu nuancé, loin de ses rôles plus physiques dans Indiana Jones ou Star Wars.

Le tournage a cependant été marqué par plusieurs tensions, notamment entre Peter Weir et Harrison Ford, ce dernier étant habitué à des productions plus rapides et musclées. Pourtant, ce perfectionnisme a payé, Witness étant aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs thrillers des années 80.

À sa sortie en France, le film avait attiré plus de deux millions de spectateurs dans les salles. Au box-office mondial, Witness avait engrangé plus de 68 millions de dollars.