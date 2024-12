Ce soir à la TV : ce thriller avec Sophie Marceau cache un twist inattendu

Ce soir, CSTAR diffuse "Anthony Zimmer", un thriller captivant dans lequel Sophie Marceau et Yvan Attal se retrouvent au cœur d’un jeu de dupes. Ce film français, qui a inspiré Hollywood, réserve un twist final renversant qui ne manquera pas de surprendre. Attention ! Cet article contient des spoilers !

Un thriller élégant et mystérieux

Sorti en 2005, Anthony Zimmer de Jérôme Salle met en scène Sophie Marceau dans le rôle de Chiara, une femme mystérieuse, et Yvan Attal dans celui de François Taillandier, un homme ordinaire qui se retrouve embarqué malgré lui dans une aventure périlleuse.

L’histoire débute avec une mission précise : les autorités traquent un criminel financier nommé Anthony Zimmer, connu pour ses talents de manipulation et pour avoir changé d’apparence grâce à une chirurgie esthétique. Chiara, l’ancienne compagne de Zimmer, est utilisée comme appât pour l’attirer. Mais le plan se complique lorsqu’elle choisit François, un inconnu rencontré dans un train, pour jouer le rôle de leurre.

Ce choix plonge François dans une spirale de dangers entre la police et la mafia russe, qui cherchent tous deux à capturer Zimmer. Entre faux-semblants et manipulations, l’intrigue avance à un rythme effréné, tout en maintenant une ambiance élégante et une tension palpable.

Un twist final qui change tout

L’un des points forts d’Anthony Zimmer réside dans son twist final, qui recontextualise tout le film. Après avoir été poursuivi et manipulé, François révèle qu’il n’est pas un simple touriste pris au piège, mais qu’il est en réalité Anthony Zimmer lui-même. Grâce à la chirurgie esthétique, il a changé d’identité pour échapper à ses ennemis.

Ce retournement transforme le spectateur en complice d’un jeu où les apparences et les intentions étaient trompeuses. Chiara, qui pensait manipuler François pour retrouver Zimmer, découvre qu’elle était finalement face à l’homme qu’elle cherchait depuis le début.

Une influence jusque dans les remakes

Le succès d’Anthony Zimmer a attiré l’attention d’Hollywood, qui en a produit un remake intitulé The Tourist en 2010, avec Angelina Jolie et Johnny Depp. Bien que plus spectaculaire, cette version n’a pas réussi à capturer la finesse et l’élégance du film original. Anthony Zimmer reste un exemple de thriller français efficace, à la croisée de l’action et de la manipulation psychologique.