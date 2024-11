Ce soir à la TV : ce thriller culte va vous tenir en haleine jusqu'à la fin

Ce soir sur 6ter, préparez-vous à une course-poursuite haletante avec Le Fugitif, le thriller culte des années 90 qui met en scène Harrison Ford en homme traqué, déterminé à prouver son innocence. Avec des rebondissements et une tension permanente, ce film est l'un des thrillers policiers les plus mémorables de sa génération.

Le Fugitif : Harrison Ford impérial dans un thriller classique

Le Fugitif est inspiré d’une série des années 60, mais cette adaptation cinématographique réalisée par Andrew Davis en 1993 a marqué un tournant, captivant le public dès sa sortie.

L’histoire suit le Dr Richard Kimble (interprété par Harrison Ford), un chirurgien respecté accusé à tort du meurtre de sa femme. Condamné à la peine de mort, il parvient à s’échapper après un spectaculaire accident de bus et commence alors une traque intense pour prouver son innocence. Mais l’agent fédéral Samuel Gerard (Tommy Lee Jones), impitoyable et obstiné, se lance à sa poursuite sans relâche.

Le Fugitif repose en grande partie sur les performances exceptionnelles de ses deux acteurs principaux. Harrison Ford, déjà connu pour ses rôles de héros d'action, incarne ici un homme vulnérable, poussé par la douleur et la détermination. Ford insuffle à Kimble un mélange de force et de fragilité qui rend son combat d’autant plus touchant. Il n'est d'ailleurs pas sorti indemne de ce tournage.

En face, Tommy Lee Jones, dans le rôle de l’agent Gerard, livre une prestation marquante. Son personnage, à la fois dur et charismatique, est prêt à tout pour capturer Kimble, mais sa rigidité cache une certaine profondeur. Cette performance lui a d’ailleurs valu un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, consolidant son statut dans le cinéma policier.

Une intrigue haletante et des scènes inoubliables

Avec son rythme soutenu, Le Fugitif est un thriller palpitant qui enchaîne les scènes mémorables. L’une des plus marquantes reste celle de la fuite de Kimble, qui saute d’un barrage pour échapper à l’agent Gerard – une scène audacieuse qui a fasciné le public pour son intensité. Chaque moment est calculé pour maintenir la tension, avec une mise en scène qui fait de chaque coin de rue, gare ou hôpital un nouveau terrain de danger pour Kimble.

À sa sortie, Le Fugitif a rapidement trouvé son public, devenant un succès au box-office avec plus de 368 millions de dollars de recettes dans le monde. Sa réalisation soignée, son scénario efficace et son duo d’acteurs charismatiques en ont fait un film acclamé par la critique. Il reste aujourd’hui un incontournable du genre, un exemple parfait de la manière dont un thriller peut captiver sans effets superflus, mais grâce à une narration et un jeu d’acteurs impeccables.

En 1998, une suite, intitulée U.S. Marshals est sortie dans les salles. Tommy Lee Jones y reprenait son rôle.