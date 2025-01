Ce soir à la TV : ce thriller érotique avait créé la polémique il y a plus de 30 ans

Ce soir, Arte diffuse à 21h00 "Basic Instinct", le film emblématique de Paul Verhoeven sorti en 1992. Ce thriller érotique, porté par Michael Douglas et Sharon Stone, avait suscité de vives controverses lors de sa sortie, notamment en raison de ses scènes explicites et de sa représentation de la bisexualité. Plongez dans une enquête où séduction et danger s'entremêlent, pour une soirée riche en suspense.

Une intrigue sulfureuse au cœur de San Francisco

Le film Basic Instinct suit l'inspecteur Nick Curran (Michael Douglas), chargé d'enquêter sur le meurtre brutal de Johnny Boz, une ancienne star du rock, assassiné à coups de pic à glace pendant des ébats amoureux. Les soupçons se portent rapidement sur Catherine Tramell (Sharon Stone), une romancière riche et séduisante, dont le dernier roman décrit un crime similaire. Au fil de l'enquête, une relation complexe et dangereuse se noue entre le policier et l'écrivaine, brouillant les frontières entre désir et suspicion.

Le film est devenu culte, notamment grâce à la célèbre scène de l'interrogatoire où Catherine Tramell, vêtue d'une robe blanche, croise et décroise les jambes, déstabilisant les policiers par son assurance et sa sensualité. Cette séquence audacieuse a suscité de nombreuses discussions et demeure l'une des plus iconiques du cinéma des années 1990.

Une controverse marquante lors de sa sortie

À sa sortie en 1992, Basic Instinct a provoqué une vive polémique, principalement en raison de sa représentation de la bisexualité et de l'homosexualité. Des groupes de défense des droits LGBTQ+ ont critiqué le film pour ses portraits jugés négatifs et stéréotypés des personnages bisexuels et homosexuels, craignant que cela n'alimente des préjugés existants. Des manifestations ont eu lieu lors des avant-premières, et des appels au boycott ont été lancés.

La scène de l'interrogatoire, où Sharon Stone décroise les jambes, révélant l'absence de sous-vêtements, a particulièrement fait couler beaucoup d'encre. L'actrice a révélé plus tard qu'elle ignorait l'ampleur de la nudité exposée dans cette séquence, affirmant avoir été trompée par le réalisateur Paul Verhoeven. Elle a découvert la portée de la scène lors d'une projection test, ce qui l'a profondément choquée et a suscité une controverse sur le consentement et l'éthique dans le cinéma.

Malgré ces controverses, le film a rencontré un succès commercial notable, avec plus de 352 millions de dollars de recettes mondiales, pour un budget de 49 millions de dollars. La performance de Sharon Stone a été particulièrement saluée, faisant d'elle une icône du cinéma des années 1990.