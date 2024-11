Ce soir à la TV : cette comédie française a fait mieux que Harry Potter et Pirates des Caraïbes

Ce soir, TF1 diffuse "Rien à déclarer", la comédie culte de Dany Boon sortie en 2011. Après l’immense succès de "Bienvenue chez les Ch’tis", Dany Boon est revenu avec un film qui tourne en dérision les tensions entre Français et Belges à l’aube de l’ouverture des frontières européennes. Porté par un duo d’acteurs irrésistibles, Benoît Poelvoorde et Dany Boon, le film a marqué l’histoire du box-office français.

Dany Boon vs Benoît Poelvoorde

Sorti en 2011, Rien à déclarer est une comédie réalisée par Dany Boon, également acteur principal aux côtés de Benoît Poelvoorde. L’action du film se déroule en 1993, au moment de la mise en place de l’espace Schengen, qui marque la fin des contrôles aux frontières.

Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde), un douanier belge chauvin et franchement francophobe, est contraint de collaborer avec Mathias Ducatel (Dany Boon), un douanier français. Ce duo improbable, forcé de patrouiller ensemble dans une voiture commune, donne lieu à des situations cocasses et des dialogues savoureux.

Avec un humour parfois absurde, mais toujours bienveillant, le film tourne en dérision les stéréotypes culturels qui séparent les deux nations. Sous ses airs légers, il propose aussi une réflexion sur l’absurdité des préjugés et l’importance de dépasser les clichés pour trouver un terrain d’entente.

Un phénomène au box-office

Rien à déclarer a connu un énorme succès lors de sa sortie en 2011. Avec plus de 8,1 millions d’entrées en France, le film s’est imposé à la deuxième place du box-office de l'année 2011, derrière le bien nommé Intouchables, et ses 19 millions d'entrées.

Bien qu’il n’ait pas atteint les chiffres records de Bienvenue chez les Ch’tis (20,4 millions d’entrées), il a confirmé le talent de Dany Boon à toucher un large public avec un humour fédérateur.

Rien à déclarer a surpassé des blockbusters internationaux tels que Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2 et Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence, qui ont respectivement attiré environ 6,5 millions et 4,7 millions de spectateurs en France en 2011.