Ce soir à la TV : une bouleversante Palme d'or diffusée en hommage à son réalisateur récemment décédé

En 2008, 21 ans après "Sous le soleil de Satan", le cinéma français triomphe à nouveau au Festival de Cannes avec "Entre les murs" de Laurent Cantet. Une Palme d'or décernée à l'unanimité à un film qui plonge le spectateur dans une salle de classe située en ZEP, pour une émtion terrassante. Ce soir du 21 mai 2024, France 5 diffuse le film en hommage à son réalisateur, mort récemment.

Entre les murs, Palme d'or à l'unanimité

À ce jour, sur les 75 Palmes d'or décernées depuis 1955 au prestigieux Festival de Cannes, dix films français l'ont reçue. Le Monde du silence en 1956, Orfeu Negro en 1959, Les Parapluies de Cherbourg en 1964, Un homme et une femme en 1966, Sous le soleil de Satan en 1987, Entre les murs en 2008, La Vie d'Adèle - chapitres 1 & 2 en 2013, Dheepan en 2015, Titane en 2021 et Anatomie d'une chute en 2023.

Parmi ces dix films, un est un pur documentaire : Le Monde du silence. Et un autre brouille intensément les frontières entre l'oeuvre documentaire et l'oeuvre de fiction : Entre les murs. En effet, celui-ci, adapté du roman éponyme de François Bégaudeau, raconte le vécu en tant qu'enseignant en ZEP à Paris de l'écrivain. François Bégaudeau incarne lui-même le professeur du film, renommé François Marin. Seuls deux jeunes du casting des élèves, alors tous débutants devant la caméra, ont poursuivi une carrière d'acteur : Louise Grinberg (Louise) et Rabah Naït Oufella (Rabah).

François Marin est un jeune professeur de français d’une classe de 4e dans un collège réputé difficile du 20e arrondissement de Paris. Il devra « affronter » ses élèves : Esméralda, Souleymane, Khoumba et les autres. François n’hésite pas à sortir du cadre académique et à pousser les adolescents jusqu’à leurs limites afin de les motiver, quitte à prendre parfois le risque de l'excès.

Une reconnaissance mondiale pour un film français

Entre les murs a été réalisé par Laurent Cantet, qui en a aussi écrit le scénario avec François Bégaudeau et Robin Campillo. Entre les murs est présenté en compétition au Festival de Cannes 2008 et le jury alors présidé par Sean Penn le récompense, à l'unanimité, de la Palme d'or. Il est nommé entre 2008 et 2010 65 fois dans diverses cérémonies de récompenses tout autour du monde, et remporte 13 distinctions.

Entre les murs ©Haut et Court

Laurent Cantet, figure d'un cinéma social et engagé, est malheureusement décédé des suites d'un cancer le 25 avril 2024. Alors que le Festival de Cannes 2024 bat actuellement son plein, France Télévisions lui rend hommage en diffusant Entre les murs.