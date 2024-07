Ce soir à la TV : noté 1,4/5, c'est le pire film de cette saga de Sylvester Stallone

Ce film d'action est considéré comme un des pires films sortis en 2023, et il est sans doute un des films avec Sylvester Stallone les plus rejetés par le public : "Expendables 4". Au point de s'arrêter là pour la 3e saga de cinéma du légendaire acteur ?

L'opus de trop pour "Sly" ?

Au regard de ce que Sylvester Stallone a apporté à l'histoire du cinéma, on pourrait considérer que le dramatique échec de Expendables 4, sorti en 2023, est un détail et un problème de riches. En effet, qui d'autre que Sylvester Stallone peut revendiquer avoir créé et porté trois grandes franchises très populaires. La saga Rocky évidemment, puis les films Rambo. Et même si la petite dernière, Expendables, n'est au niveau d'aucune des deux précédentes, elle a globalement amusé et tout de même rapporté en 4 films 855 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est loin d'être déshonorant.

Barney Ross (Sylvester Stallone) - Expendables 4 ©Metropolitan Filmexport

Un infini respect est dû à Sylvester Stallone et à toute son oeuvre, et c'est ce même respect qui oblige à bien regarder la réalité en face : Expendables 4 est un échec total. Et rarement, peut-être jamais, un film de ce calibre avec "Sly" n'aura été si unanimement rejeté.

Catastrophe critique et commerciale

Cousu de fil blanc, avec comme contexte une menace de Troisième Guerre mondiale nucléaire, mis en scène avec des CGI quasiment archaïques , ce quatrième opus de la saga qui rassemble différentes générations de stars du cinéma d'action se plante dans les grandes largeurs. Dans le monde comme en France, les critiques sont assassines. Sur Rotten Tomatoes, Expendables 4 récolte une note critique de 13%. Même si la saga ne vise pas particulièrement à séduire le milieu de la critique, le second opus sorti en 2012 dispose lui de 67% d'appréciation.

Sur Allociné, un cinglant 1,4/5, moyenne des notes de la presse, est accordé à cette énième aventure de Barney Ross et Lee Christmas. Filmsactu écrit à son sujet :

C'est incroyable d'avoir dépensé 100 millions de dollars pour une telle infamie même pas digne d'un DTV de RTL 9.

Côté spectateurs français, la note est à grande peine meilleure, puisque leur note moyenne est d'1,7/5... Au box-office, c'est la catastrophe pour la série de films jusque-là profitable. Pour un budget de production de 100 millions de dollars, son box-office mondial s'élève à... 37 millions de dollars. L'échec est monumental, et d'autant plus regrettable que si le film avait été bon et attractif, il aurait pu faire passer à la saga la barre du milliard de recettes au box-office global.

La fin de la saga Expendables ?

Il y a dans ce 5e opus une idée de passage de témoin, avec Lee Christmas (Jason Statham) assumant pleinement le rôle principal du film. Un épisode pour la mort - au moins symbolique - du personnage de Barney Ross, dont Sylvester Stallone estime dès la mise en oeuvre du projet en 2016 avoir fait le tour.

Film de Jason Statham, qui perd ainsi beaucoup de son identité et de sa dimension "meta" conçues par Sylvester Stallone et le scénariste David Callaham. L'action y est d'une paresse inouïe et les effets spéciaux très faibles, et globalement tout y apparaît strictement "inutile", comme en jugeait Variety.

En réalité, peu sont surpris de la performance d'une production contrainte par le Covid-19, déjà vieillissante et à propos de laquelle Sylvester Stallone a tôt déclaré vouloir conclure. Mais ce n'est pas encore la fin pour Expendables. En effet, alors qu'il avait d'abord annoncé ne pas faire partie du 4e volet, avant finalement d'en être, Sylvester Stallone semble vouloir reprendre le destin de son personnage et de sa saga en main. En janvier 2024, Dolph Lundgren révélait ainsi que Sylvester Stallone travaillait sur un 5e film :