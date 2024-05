Ce soir à la TV : cet étrange film avec Léa Seydoux est l'un des plus mal notés de l'année 2021

Ce lundi soir en deuxième partie de soirée, Arte diffuse "France" de Bruno Dumont, un OVNI du cinéma français sorti en 2021 et porté par Léa Seydoux. À sa sortie, le film a été éreinté par les spectateurs, qui ont eu beaucoup de mal à accrocher à cette proposition cinématographique.

France de Bruno Dumont : l'OVNI ciné de 2021

Sorti dans les salles françaises à l'été 2021, France de Bruno Dumont avait d'abord été présenté au Festival de Cannes en compétition officielle (mais était reparti bredouille de la Croisette). Le film est une satire centrée sur la vie d'une célèbre journaliste de télévision, France de Meurs. Interprété par Léa Seydoux, le personnage navigue à travers sa vie professionnelle très médiatisée et ses crises personnelles, reflétant ainsi les contradictions et les tumultes de la société contemporaine.

Sa vie est un mélange de reportages sur le terrain, de moments médiatisés et d'interviews de haute volée, le tout diffusé sous les yeux d'un public national. Malgré son succès et sa reconnaissance, France est en proie à un vide intérieur et à une insatisfaction croissante vis-à-vis de son rôle dans les médias et son impact personnel sur le monde.

Sa vie prend un tournant dramatique lorsqu'elle est impliquée dans un accident de la route, ce qui déclenche une série de réflexions et de remises en question sur sa vie et sa carrière. Cet événement la conduit à s'isoler temporairement de son monde habituel et à partir à la recherche d'un sens plus profond à sa vie, loin des caméras et des projecteurs. Cependant, sa tentative de fuite de sa propre célébrité ne fait que la plonger davantage dans la confusion et le désarroi, mettant en lumière les contradictions entre son image publique et son ressenti personnel.

Aux côtés de Léa Seydoux, le casting se compose également de Benjamin Biolay et Blanche Gardin.

Des avis spectateurs très mitigés

Bruno Dumont est connu pour son cinéma très décalé, à l'image de son dernier film L'Empire, ou encore sa série P'tit Quinquin. Des propositions qui ont toujours énormément divisé le public. Mais France a particulièrement été mal reçu par les spectateurs, comme on peut le voir chez nos confrères d'AlloCiné, avec une note moyenne d'à peine 2,1/5, et des avis très majoritairement négatifs. On peut ainsi lire :

Le degré zéro du cinéma Un désastre interminable Mauvaise surprise Tout sonne faux

Lors de sa sortie au cinéma, France a eu du mal à convaincre également, avec moins de 140 000 entrées en salles. Léa Seydoux a tout de même été nommée au César 2022 de la meilleure actrice pour son interprétation, mais ne l'a pas remporté.