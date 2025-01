Ce soir à la TV : inédit au cinéma, ce film catastrophe norvégien est à ne pas rater

Ce soir, la chaîne 6ter propose "The North Sea", un film catastrophe norvégien réalisé par John Andreas Andersen en 2021. Après The Wave et The Quake, la Norvège s’impose une nouvelle fois comme une référence du genre avec ce thriller haletant qui met en scène une catastrophe écologique en haute mer.

Un désastre en haute mer qui menace la Norvège

The North Sea (Nordsjøen en version originale) s’inscrit dans la lignée des films catastrophes norvégiens qui mêlent grand spectacle et réalisme scientifique. L’intrigue démarre avec l’effondrement brutal d’une plateforme pétrolière en mer du Nord, provoquant une onde de choc dans tout le pays. Rapidement, les chercheurs découvrent que cet événement n’est que le début d’une catastrophe d’ampleur bien plus vaste : le sol marin sous les installations pétrolières s’effondre progressivement, menaçant de déclencher un désastre écologique et humain sans précédent.

Le film suit Sofia, une ingénieure sous-marine spécialisée dans les opérations de sauvetage, qui se retrouve au cœur de cette crise. Alors qu’elle cherche à comprendre l’ampleur du danger, elle se lance dans une mission désespérée pour sauver des vies et limiter l’impact de la catastrophe. Entre scènes de tension extrême et réflexions sur la dépendance aux ressources fossiles, The North Sea propose un thriller intense qui repose sur une menace réaliste et actuelle.

La Norvège, nouveau maître du film catastrophe ?

Depuis quelques années, la Norvège s’est imposée comme un acteur majeur du cinéma catastrophe. Après The Wave (Bølgen, 2015), qui racontait un tsunami frappant un village côtier, The Quake (Skjelvet, 2018), où un séisme menaçait Oslo, sans oublier la mini-série La Palma qui a fait un énorme carton sur Netflix, The North Sea poursuit cette lignée en plaçant cette fois-ci la catastrophe en haute mer. Comme ses prédécesseurs, il s’inspire de risques géologiques réels, notamment la possibilité d’un effondrement sous-marin causé par l’exploitation pétrolière.

Le réalisateur John Andreas Andersen, qui avait déjà signé The Quake, mise sur une mise en scène immersive et un suspense constant. Le film bénéficie d’effets spéciaux réalistes, renforçant la tension et l’impression d’urgence. Kristine Kujath Thorp, qui incarne Sofia, porte le film avec une performance convaincante, offrant une héroïne forte et crédible face à une situation désespérée.