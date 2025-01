Ce soir à la TV : inédit au cinéma, ce film catastrophe va vous couper le souffle

Ce soir, la chaîne L'ÉQUIPE diffuse à 21h05 Breaking Surface, un thriller suédo-norvégien réalisé par Joachim Hedén en 2020. Inédit en salles en France, ce film haletant vous plonge dans une aventure sous-marine intense, où la survie est au cœur de l'intrigue.

Une immersion glaciale au cœur du danger

Quelques jours après Noël, les demi-sœurs Ida et Tuva organisent une sortie de plongée hivernale dans une crique isolée de la côte norvégienne. Lors de leur immersion, un éboulement sous-marin piège Tuva à 30 mètres de profondeur, sa jambe coincée sous des rochers. Ida, restée en surface, découvre que l'éboulement a également enseveli leur équipement, leurs téléphones et les clés de leur voiture, les coupant ainsi de toute aide extérieure.

Commence alors pour Ida une course contre-la-montre pour sauver sa sœur, luttant contre le froid intense, le manque de ressources et l'isolement du lieu. Le film dépeint avec réalisme les défis physiques et psychologiques auxquels Ida est confrontée, illustrant sa détermination face à des obstacles apparemment insurmontables. Les paysages norvégiens, à la fois majestueux et impitoyables, servent de toile de fond à cette histoire de survie, ajoutant une dimension visuelle saisissante à la tension narrative.

Un thriller scandinave dans la lignée des films catastrophes nordiques

Breaking Surface s'inscrit dans la tradition des thrillers scandinaves mettant en scène des catastrophes naturelles et des situations de survie extrême. À l'instar de The Wave (Bølgen) de Roar Uthaug, sorti en 2015, qui relate l'histoire d'un géologue tentant de sauver sa famille après un tsunami provoqué par un glissement de terrain en Norvège, Breaking Surface exploite les éléments naturels hostiles des paysages nordiques pour créer une atmosphère oppressante et immersive.

De même, le film rappelle The Quake (Skjelvet), réalisé par John Andreas Andersen en 2018, où Oslo est menacée par un séisme dévastateur, et suit un scientifique luttant pour protéger les siens. Ces œuvres partagent une approche réaliste des catastrophes, centrée sur des personnages ordinaires confrontés à des situations extraordinaires, mettant en avant leur résilience et leur ingéniosité face à l'adversité.