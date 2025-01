Ce soir à la TV : inédit, c'est le dernier film d'un des plus grands réalisateurs de la planète

Sorti en 2021, Licorice Pizza marque le grand retour de Paul Thomas Anderson après Phantom Thread en 2017. Connu pour ses récits nuancés et son style visuel maîtrisé, le réalisateur américain nous plonge cette fois dans un univers plus lumineux, inspiré de ses propres souvenirs d'enfance dans la vallée de San Fernando, en Californie.

Le film suit Gary Valentine (Cooper Hoffman), un adolescent débrouillard et rêveur, qui tombe sous le charme d'Alana Kane (Alana Haim), une jeune femme plus âgée, un peu perdue dans sa vie. Alors qu'ils se rapprochent, la frontière entre amitié et romance devient floue, tandis qu'ils naviguent dans un Los Angeles des années 70, peuplé de rencontres excentriques et de situations parfois absurdes.

Le titre du film, Licorice Pizza, fait référence à une chaîne de magasins de disques californiens de l'époque, renforçant l'ambiance nostalgique et la bande-son rétro du long-métrage. Anderson a fait le choix de tourner en pellicule 35mm, ce qui confère à l'image une texture granuleuse et chaleureuse, typique du cinéma des années 70.

Visuellement, le film se démarque par ses plans larges soignés et sa lumière naturelle, capturant l'esprit insouciant de cette époque tout en soulignant les failles émotionnelles des personnages. Loin des intrigues complexes de ses œuvres précédentes (Magnolia, There Will Be Blood), Paul Thomas Anderson livre ici une histoire plus simple mais profondément sincère.

Un casting audacieux et une reconnaissance critique

L'une des grandes surprises du film réside dans son casting, porté par deux débutants : Cooper Hoffman, fils du regretté Philip Seymour Hoffman, et Alana Haim, connue jusqu'alors comme membre du groupe musical HAIM. Malgré leur manque d'expérience cinématographique, les deux acteurs livrent des performances remarquables, avec une alchimie sincère qui donne toute sa force au récit.

Le film bénéficie également de seconds rôles marquants, notamment Bradley Cooper dans une performance déjantée du producteur Jon Peters, et Sean Penn dans un rôle de vieil acteur hollywoodien nostalgique de sa gloire passée.

Côté critique, Licorice Pizza a été unanimement salué pour sa fraîcheur et son approche subtile des relations humaines. Le film a décroché trois nominations majeures aux Oscars 2022 :

Meilleur film

Meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson

pour Paul Thomas Anderson Meilleur scénario original

Bien que reparti bredouille, Licorice Pizza s'est imposé comme un film phare de l'année, souvent comparé à des œuvres cultes comme American Graffiti ou Dazed and Confused. Sa diffusion ce soir sur France 5 marque donc un événement pour les cinéphiles, l'œuvre n'ayant jamais été diffusée en clair auparavant.

Une bonne façon de patienter avant de pouvoir découvrir le nouveau film de PTS, actuellement en tournage, et porté par Leonardo DiCaprio.