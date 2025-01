Ce soir à la TV : jamais sorti au cinéma, c'est l'un des pires films de Nicolas Cage

Ce soir, la chaîne L'Équipe diffuse "Primal", un film d'action réalisé par Nick Powell en 2019. Malgré la présence de Nicolas Cage en tête d'affiche, ce long-métrage n'a jamais bénéficié d'une sortie en salles et est souvent considéré comme l'une des œuvres les moins réussies de l'acteur.

Primal : Nicolas Cage part en chasse

Dans Primal, Nicolas Cage incarne Frank Walsh, un chasseur de gros gibier spécialisé dans la capture d'animaux rares destinés aux zoos. Après avoir capturé un jaguar blanc exceptionnel en Amérique du Sud, il embarque sur un cargo pour rapatrier sa précieuse prise aux États-Unis. Cependant, le voyage prend une tournure dangereuse lorsqu'un assassin politique, également à bord, s'échappe de sa cellule et libère les animaux captifs, semant le chaos sur le navire.

Le scénario, bien que prometteur sur le papier, souffre d'un manque d'originalité et de suspense. Les critiques ont pointé du doigt une intrigue prévisible, des dialogues clichés et des personnages stéréotypés. De plus, les effets spéciaux, notamment les représentations des animaux en images de synthèse, sont jugés de qualité médiocre, ce qui nuit à l'immersion et à la crédibilité du film.

Inédit au cinéma en France

Primal n'a pas eu droit à une sortie au cinéma en France, et est arrivé directement en VOD en 2020. À son arrivée, le film reçu des critiques majoritairement défavorables. Chez nos confrères d'AlloCiné, le film obtient une note moyenne de 2,1 sur 5, ce qui montre la grande déception des spectateurs. Les commentaires soulignent le jeu inégal des acteurs, une réalisation peu inspirée et un manque de tension dramatique. Certains vont jusqu'à qualifier le film de "série B" sans ambition, regrettant que Nicolas Cage, pourtant acteur oscarisé, s'illustre dans des productions de si faible envergure.

Au box-office américain, Primal n'a rapporté que 228 000 dollars, et est considéré comme l'un des pires échecs pour l'acteur. Heureusement, ces dernières années, Nicolas Cage a repris du poil de la bête en jouant dans des productions de qualité. Dernièrement, on a pu le voir dans le film d'horreur Longlegs pour lequel sa prestation terrifiante a été unanimement saluée.