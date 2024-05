Ce soir à la TV : ce film d'action avec Jason Statham devait être réalisé par un grand cinéaste

En 2015, Jason Statham est la star de "Joker" ("Wild Card" en VO), un film d'action sur un ex-militaire accro au jeu et endetté qui bosse comme garde du corps à Las Vegas. Réalisé par Simon West, "Joker", diffusé ce soir sur 9 mai 2024 sur la chaîne L'Équipe, devait à l'origine être dirigé par un des plus grands cinéastes américains vivants...

Joker, un échec cuisant pour Jason Statham

En 2015, Jason Statham retrouve pour la troisième fois le réalisateur Simon West pour Joker (itré Wild Card en VO) Celui-ci s'est fait en nom en 1997 lorsqu'il a réalisé Les Ailes de l'enfer, son premier long-métrage. En 2011, il dirige l'acteur britannique spécialiste de l'action dans Le Flingueur (The Mechanic en VO), puis dans Expendables 2 en 2012.

Jamais deux sans trois donc, le duo se reforme pour Joker, qui est un remake du film de 1986 Banco, adaptation du roman du même nom (Heat en VO) de William Goldman publié en 1985. Jason Statham reprend ainsi le rôle de Nick, tenu précédemment dans Banco par Burt Reynolds. Il est notamment entouré au casting de Milo Ventimiglia, Anne Heche et Sofía Vergara.

Joker ©La Belle Company

Nick Wild est un ancien militaire britannique, reconverti dans la protection rapprochée de riches clients. Accro au jeu et endetté, il compte quitter Las Vegas et rêve de s'installer en Corse. Alors qu'il s'occupe alors de la protection du jeune et frêle Cyrus Kinnick, qui veut jouer en toute sécurité au casino, Nick est recontactée par son ancienne petite-amie Holly. Celle-ci a été hospitalisé après avoir été retrouvée battue et laissée pour morte. Nick accepte de l’aider. Grâce à ses nombreux contacts, il découvre que le coupable est un puissant mafieux...

Joker se révèle être un échec critique et commercial. Accueilli négativement par le public et la presse, avec un Tomatometer à 32% et un Audience Score à 29%, il réalise une performance pathétique au box-office mondial avec 6,7 millions de dollars de recettes. Alors que son budget s'élevait à 30 millions de dollars...

Brian De Palma d'abord attaché au projet

À l'origine, Joker aurait dû être réalisé par le prestigieux Brian De Palma. En effet, lorsque l'officialisation de la production Joker a lieu en février 2012, c'est bien le réalisateur de Scarface et de Mission: Impossible qui est annoncé aux commandes. Pour ce projet que développe Jason Statham seul depuis plusieurs années, c'est alors une configuration idéale pour lui, dont la carrière est en pleine expansion.

Mais quelques mois plus tard, en novembre 2012, c'est finalement Simon West qui est annoncé à la réalisation, en remplacement de Brian De Palma. On ne saura jamais, à regrets, ce qu'aurait donné cette association entre Brian De Palma et Jason Statham, mais il est à peu près certain qu'elle aurait fait mieux au box-office que les tout petits 6,7 millions récoltés par le travail de Simon West...