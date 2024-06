Ce soir à la TV : la fin de ce film de requins va vous faire faire des cauchemars

Fan de films de requins ? Rendez-vous ce soir sur TFX pour plonger dans les profondeurs avec le film "47 Meters Down" qui surprend par une fin de film cauchemardesque. ATTENTION cet article contient des SPOILERS sur la fin du film.

47 Meters Down : l'angoisse des profondeurs

Ces dernières semaines, le requin a été au centre de toutes les discussions des cinéphiles, grâce à l'immense succès du film Netflix Sous la Seine, qui a éveillé la curiosité des abonnés du monde entier. Et pour rester dans le thème, on vous propose de découvrir un autre film de genre mettant en scène des dangereux squales dans les profondeurs, le bien nommé 47 Meters Down. Mis en scène par Johannes Roberts, ce long-métrage sorti en 2017 (directement en VOD) est à déconseiller aux claustrophobes, ou aux phobiques des profondeurs.

Le film met en vedette Mandy Moore et Claire Holt dans les rôles principaux de Lisa et Kate, deux sœurs en vacances au Mexique qui décident de faire une plongée en cage pour observer les requins :

Ce qui commence comme une excursion excitante se transforme rapidement en cauchemar lorsque le câble retenant la cage se rompt, envoyant les deux femmes au fond de l'océan, à 47 mètres de profondeur. Coincées dans la cage, avec une réserve limitée d'oxygène et des requins affamés rôdant autour d'elles, Lisa et Kate doivent trouver un moyen de remonter à la surface avant que leur temps ne soit écoulé.

Une fin cauchemardesque (SPOILERS)

La fin de 47 Meters Down est particulièrement mémorable en raison de son twist inattendu. Après plusieurs tentatives désespérées pour communiquer avec le bateau de surface et trouver une sortie, Lisa parvient à libérer la cage et à remonter lentement vers la surface avec Kate.

En chemin, Lisa subit des hallucinations dues à la narcose à l'azote, un état causé par la forte pression sous-marine et le manque d'oxygène. Lorsqu'elles atteignent enfin la surface, elles sont secourues et ramenées en sécurité. Cependant, le film révèle que cette scène de sauvetage était en réalité une hallucination de Lisa. En vérité, elle est toujours au fond de l'océan, gravement blessée et en manque critique d'oxygène.

Le véritable sauvetage se produit finalement lorsque l'équipe de secours arrive et ramène Lisa à la surface, alors que Kate n'a pas survécu.