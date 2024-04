Ce soir à la TV : ce film apocalyptique est l'un des plus mal notés d'Arnold Schwarzenegger

Ce soir, direction C8 pour assister à un affrontement entre Arnold Schwarzenegger et le Diable en personne dans ce film d'action mal-aimé qu'est "La Fin des temps" réalisé par Peter Hyams.

La Fin des temps : Schwarzy face au Diable

Le film La Fin des Temps de Peter Hyams est sorti France en 1999. Le film met en scène Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Jericho Cane, un ex-policier confronté à une mission d'une ampleur inédite : protéger une jeune femme, interprétée par Robin Tunney, qui se trouve être la cible de Satan lui-même, qui se trouve à New York pour lui faire un enfant.

Située à l'orée du nouveau millénaire, la trame narrative s'articule autour d'une prophétie annonçant la venue de l'apocalypse sur Terre, déclenchée par la naissance de cet enfant issu du mal incarné, qui signifiera la fin de l'humanité. Jericho Cane dispose alors que de trois jours pour éviter que le pire ne se passe.

Le film de Peter Hyams s'inscrit dans la lignée des œuvres cinématographiques qui mettent en avant la crainte d'une apocalypse à l'aube d'un nouveau millénaire. Le reste du casting se compose notamment de Gabriel Byrne qui incarne le Diable en personne.

Un film mal-aimé

À sa sortie au cinéma en France, La Fin des Temps fait un score honorable, en attirant plus d'un million de spectateurs dans les salles obscures. Mais dans le monde, le film avec Arnold Schwarzenegger ne connaît pas un grand succès. Pour un budget estimé à 100 millions de dollars, le long-métrage n'en rapporte que 211, ce qui le rend à peine rentable (on estime qu'un film doit rapporter au minimum deux fois son budget pour être rentabilisé). Aux États-Unis, il ne rapporte que 67 millions.

En outre, le film fait face à de virulentes critiques, que ça soit du côté des professionnels, comme du public. Sur l'agrégateur de notes Rotten Tomatoes, le film possède 11% de critiques positives de la part des médias, et seulement 32% de la part des spectateurs (sur plus de 100 000 avis). Chez nos confrères d'AlloCiné, même constat : le film affiche la note de 2,6/5 en presse et 2/5 en spectateurs. Ce qui fait de La Fin des Temps l'un des films les plus mal notés d'Arnold Schwarzenegger.