Ce soir à la TV : la première collaboration entre Tom Cruise et le réalisateur de Top Gun Maverick

Ce soir, plongez dans un monde post-apocalyptique avec "Oblivion", diffusé sur 6ter. Réalisé par Joseph Kosinski en 2013, ce film de science-fiction marque la première collaboration entre le cinéaste et Tom Cruise, bien avant leur triomphe avec "Top Gun Maverick".

Une aventure futuriste portée par Tom Cruise

Sorti en 2013, Oblivion transporte les spectateurs dans un futur dans lequel la Terre a été ravagée par une guerre contre des envahisseurs extraterrestres. Tom Cruise incarne Jack Harper, un technicien chargé de la maintenance des drones qui protègent les ressources vitales des derniers humains. Alors qu'il patrouille les ruines de la planète, il découvre un mystérieux vaisseau qui remet en question tout ce qu'il croyait savoir sur son monde et sa mission.

La réalisation de Joseph Kosinski est un atout majeur du film. Fort de son expérience en architecture, le cinéaste offre des visuels saisissants, notamment les paysages désertiques de la Terre abandonnée et les infrastructures futuristes épurées. Le film est également porté par une bande originale immersive, composée par M83, qui amplifie l'atmosphère mélancolique et épique de cette œuvre.

Tom Cruise, fidèle à sa réputation, livre une performance engagée, entre scènes d'action spectaculaires et moments de réflexion. À ses côtés, Olga Kurylenko et Andrea Riseborough apportent une profondeur émotionnelle à l'intrigue, tout en incarnant des personnages complexes et intrigants. Morgan Freeman complète le casting avec son charisme habituel dans un rôle clé qui bouleverse la perception du héros.

Une collaboration avant le triomphe de Top Gun: Maverick

Oblivion marque la première collaboration entre Joseph Kosinski et Tom Cruise, une association qui prendra toute son ampleur en 2022 avec le succès monumental de Top Gun : Maverick. Si Oblivion n'a pas atteint le même impact critique ou commercial, il a posé les bases de leur entente créative.

Avec un budget de 120 millions de dollars, le film a généré plus de 287 millions de dollars au box-office mondial, un résultat honorable pour une œuvre originale de science-fiction. Pourtant, il a divisé la critique : certains ont salué son ambition visuelle et sa capacité à mêler action et réflexion, tandis que d'autres lui ont reproché un scénario parfois prévisible, inspiré par des classiques du genre tels que 2001 : l’Odyssée de l’espace ou Moon.