Ce soir à la TV : 3,7 millions d'entrées et 5 nominations aux César pour ce film culte avec Romain Duris

C'est une des plus belles performances de Romain Duris, transformé en Ethan Hunt du coeur, et c'est à (re)voir ce soir sur W9 ! Sorti en 2010, "L'Arnacoeur" résiste magnifiquement au temps et reste à ce jour une des meilleures comédies françaises des décennies passées.

Une pépite de la comédie française

En 2010, Pascal Chaumeil, après avoir été notamment 1er assistant réalisateur de Léon et réalisateur 2e équipe pour Le Cinquième élément et Jeanne d'Arc, réalise son premier long-métrage : L'Arnacoeur. Une comédie romantique très drôle et haletante, avec un casting principal formidable : Romain Duris, Vanessa Paradis, François Damiens et Julie Ferrier.

L'Arnacoeur a un synopsis très séduisant :

Votre fille sort avec un sale type ? Votre soeur s'est enlisée dans une relation passionnelle destructrice ? Aujourd'hui, il existe une solution radicale, elle s'appelle Alex. Son métier : briseur de couple professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : transformer n'importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il ne s'attaque qu'aux couples dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ?

Un succès critique et commercial

C'est quasiment à l'unanimité que L'Arnacoeur est apprécié, avec des critiques élogieuses soulignant la grande fantaisie du film, son originalité, et son ambition réussie de transformer ce qui pourrait être une petite comédie romantique en spectacle que ne renieraient pas les auteurs de Mission : Impossible. En effet, Alex et son équipe ressemblent à s'y méprendre à une équipe "mission impossible" romantique, chacun avec sa spécialité pour résoudre des situations désespérées.

L'Arnacoeur ©Universal Pictures

Ce sont d'ailleurs ces trois personnages de L'Arnacoeur et leurs interprètes, Alex (Romain Duris), Marc (François Damiens) et Mélanie (Julie Ferrier) qui portent cette comédie au sommet du genre. Les trois comédiens sont chacun distingués par une nomination au César, Meilleur acteur pour Romain Duris et Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleure actrice dans un second rôles pour François Damiens et Julie Ferrier. En plus des ces trois nominations, L'Arnacoeur en reçoit deux autres : Meilleur film et Meilleur premier film.

Avec une note presse de 4/5 et une note spectateurs de 3,8/5 sur Allociné, L'Arnacoeur est une réussite et attire ainsi plus de 3,7 millions de spectateurs dans les salles de cinéma. Il termine l'année 2010 à la 11e position du box-office, et 3e succès français après Les Petits Mouchoirs ( 5,4 millions d'entrées) et Camping 2 (3,9 millions d'entrées).