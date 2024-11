Ce soir à la TV : le dernier film de Gaspard Ulliel, sorti après sa mort

Ce soir, Arte diffuse "Plus que jamais", d'Emily Atef, le dernier film de Gaspard Ulliel, tragiquement disparu en janvier 2022 à la suite d’un accident de ski. Aux côtés de l’actrice norvégienne Vicky Krieps, Gaspard Ulliel livre une performance tout en sobriété et en émotion, marquant une ultime fois le cinéma par son talent singulier.

Plus que jamais : le dernier film de Gaspard Ulliel

Le 19 janvier 2022, Gaspard Ulliel s’éteignait brutalement à l’âge de 37 ans, victime d’un accident de ski dans la station de La Rosière, en Savoie. Cette disparition tragique a choqué le monde du cinéma et au-delà, mettant fin à la carrière d’un acteur salué pour son charisme, sa discrétion et son talent. Déjà récompensé par deux César, notamment pour son rôle dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Gaspard Ulliel était l’un des visages les plus prometteurs de sa génération.

Avant de mourir, il avait tourné un dernier film : Plus que jamais, mis en scène par Emily Atef, dans lequel il donnait la réplique à Vicky Krieps. Le long-métrage, présenté au Festival de Cannes en mai 2022, est sorti dans les salles françaises en novembre 2022, soit 10 mois après la disparition de Gaspard Ulliel.

Un écho particulier

Dans Plus que jamais, Gaspard Ulliel incarne Mathieu, le compagnon d’Hélène (Vicky Krieps), une femme dans la trentaine atteinte d’une maladie rare et incurable. Le couple, confronté à cette épreuve, voit son quotidien bouleversé. Hélène découvre un blog tenu par un Norvégien qui partage des réflexions sur la fin de vie et décide de partir seule en Norvège, pour rencontrer cet homme et chercher des réponses à ses questionnements intérieurs.

Mathieu, bien que réticent, accepte de la laisser partir, conscient que cette quête d’apaisement est essentielle pour Hélène. À travers des paysages sublimes et une mise en scène épurée, le film explore des thèmes universels : le rapport à la mort, l’isolement face à la maladie, et l’amour confronté à l’inéluctable.

Pour la réalisatrice Emily Atef, la disparition d’Ulliel a bouleversé la réception de son film. Lors de la présentation de Plus que jamais au Festival de Cannes 2022, elle a évoqué avec émotion le travail de l’acteur et la tragédie de sa perte. "Il avait une grâce unique, une douceur qui transparaît dans chaque scène", confiait-elle, soulignant l’impact indélébile de son interprétation sur le film.

Le public, quant à lui, a accueilli Plus que jamais avec une sensibilité accrue, touché par l’idée que ce film était devenu le dernier au sein de la carrière de l’acteur. La poésie des paysages norvégiens et les thèmes universels abordés dans l’œuvre ont trouvé une résonance encore plus profonde, transformant ce film en un adieu cinématographique.