Ce soir à la TV : le film dont Dwayne Johnson ne digère toujours pas l'échec

Ce soir, TF1 diffuse "Black Adam", un film de super-héros sorti en 2022 avec Dwayne Johnson dans le rôle principal. Malgré une attente considérable et un acteur de renom, le film n'a pas rencontré le succès escompté, une déception que Dwayne Johnson peine encore à accepter.

Un projet ambitieux aux résultats mitigés

Black Adam est un film de super-héros basé sur le personnage éponyme de DC Comics, réalisé par Jaume Collet-Serra. Dès 2006, Dwayne Johnson avait été approché pour incarner ce personnage complexe, à la fois anti-héros et ennemi de Shazam. Après plusieurs années de développement, le film est finalement sorti en octobre 2022.

Malgré une promotion intensive et les attentes élevées des fans, Black Adam a enregistré des résultats décevants au box-office. Au box-office mondial, le film a rapporté 393 millions de dollars, tandis qu'en France, il a attiré 2 071 225 spectateurs. Ces chiffres, bien que respectables, sont inférieurs aux standards des blockbusters de super-héros contemporains et n'ont surtout pas été suffisants pour équilibrer le budget estimé à 260 millions de dollars, sans les coûts promotionnels.

Les critiques ont également été partagées. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche un taux d'approbation de 40 %, reflé tant des avis mitigés sur la qualité du scénario et la profondeur des personnages.

La déception de Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, également producteur du film, a exprimé sa déception face à l'accueil réservé à Black Adam. Lors d'une interview avec Kevin Hart dans le talk-show "Hart to Hart", il a suggéré que les changements de direction au sein de DC Studios avaient pu influencer le destin du film.

Cette déclaration reflète la frustration de l'acteur face à l'échec d'un projet qu'il a porté pendant plus de quinze ans. Malgré son engagement et sa notoriété, Black Adam n'a pas réussi à s'imposer comme un succès majeur dans l'univers des films de super-héros. James Gunn a d'ores et déjà pris la décision de ne pas inclure Black Adams dans les futurs films DC, et la suite ne verra donc jamais le jour. Une autre décision que Dwayne Johnson n'a pas vraiment appréciée.