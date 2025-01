Ce soir à la TV : le film qui a bouleversé le cinéma il y a 25 ans

Ce soir, TFX diffuse "Matrix", le chef-d'œuvre des Wachowski sorti en 1999. Ce film visionnaire a révolutionné le genre de la science-fiction, tant par son esthétique novatrice que par ses thématiques profondes. Vingt-cinq ans après sa sortie, "Matrix" demeure une référence incontournable du cinéma contemporain.

Un tournant majeur dans l’histoire du cinéma de science-fiction

À sa sortie en 1999, Matrix a créé un véritable choc dans l'industrie cinématographique. Le film, réalisé par les sœurs Wachowski, introduisait une esthétique radicalement nouvelle, combinant des scènes d’action spectaculaires, des références philosophiques profondes et des effets spéciaux révolutionnaires.

L’histoire suit Neo (Keanu Reeves), un programmeur informatique menant une double vie de hacker, qui découvre que la réalité dans laquelle il vit est une simulation informatique créée par des machines pour contrôler l’humanité. Guidé par Morpheus (Laurence Fishburne) et Trinity (Carrie-Anne Moss), Neo se joint à un groupe de résistants pour tenter de libérer l’esprit humain de cette prison numérique.

L'élément le plus marquant du film est sans doute l'utilisation du bullet time, une technique d'effet spécial inédite permettant de ralentir l'action tout en faisant tourner la caméra à 360°. Cette innovation a marqué un tournant dans la mise en scène des films d'action et a été abondamment imitée dans les années suivantes.

Mais Matrix ne se limite pas à son esthétique visuelle. Le film s'inspire de courants philosophiques majeurs, notamment le mythe de la caverne de Platon et les théories du simulacre de Jean Baudrillard, posant des questions sur la perception de la réalité et le libre arbitre. Ces thèmes profonds, couplés à une intrigue captivante, ont contribué à faire de Matrix un phénomène culturel et intellectuel.

Un impact culturel et technologique durable

Le succès de Matrix ne s'est pas limité à son triomphe au box-office (plus de 460 millions de dollars de recettes mondiales). Le film a profondément modifié la manière de concevoir et de filmer les scènes d'action au cinéma.

Les costumes, notamment les célèbres trench-coats en cuir noir et lunettes de soleil, sont devenus emblématiques, influençant la mode des années 2000 et ancrant l'esthétique cyberpunk dans la culture populaire. L'impact visuel a été tel que Matrix a inspiré de nombreux films, clips musicaux et jeux vidéo, dont la saga Max Payne directement inspirée du bullet time.

Côté reconnaissance, le film a remporté quatre Oscars en 2000 (Meilleurs effets visuels, Montage, Son et Montage sonore), confirmant son statut de prouesse technique. En 2012, il a été sélectionné par le National Film Registry pour sa préservation en tant qu'œuvre "culturellement, historiquement et esthétiquement significative".

Mais Matrix a aussi ouvert la voie à une franchise majeure, avec deux suites directes sorties en 2003 (Matrix Reloaded et Matrix Revolutions), un volet tardif en 2021 (Matrix Resurrections) et des projets d'animation comme The Animatrix.