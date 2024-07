Ce soir à la TV : 1 César et carton mondial, c'est le plus grand succès de l'animation française

Sorti en 2015, le film d'animation "Le Petit Prince" adapte avec des techniques innovantes le chef-d'oeuvre littéraire d'Antoine de Saint-Exupéry. Récompensé aux César 2016, il est le plus grand succès d'un film d'animation français à l'étranger, et est à (re)voir ce soir du 16 juillet sur Gulli.

Le Petit Prince sur les écrans

Il ne fallait pas se rater. Et heureusement le réalisateur américain Mark Osborne associé à des sociétés de production française a réussi son pari. En effet, adapter pour le grand écran l'immense roman Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, ouvrage le plus traduit au monde après la Bible et phénomène culturel à la postérité inégalée, est une tâche titanesque.

Le Petit Prince ©Paramount Pictures

Cette histoire poétique et philosophique, qui prend la forme d'un conte pour enfants, raconte la rencontre entre un aviateur qui s'est posé en catastrophe dans le désert et un mystérieux petit enfant, "le petit prince'". Celui-ci vient d'une autre planète et va lui raconter son histoire.

Chef-d'oeuvre de symbolisme, écrit volontairement avec une langue dépouillée pour être accessible aux enfants, le succès de Le Petit Prince n'a pas d'équivalent dans la littérature moderne et contemporaine. Alors quand en 2015 sort le film d'animation Le Petit Prince, qui mêle animation numérique et animation en volume et adapte librement l'oeuvre de Saint-Exupéry, les enjeux sont très élevés.

Encensé par la critique mondiale

Présenté au Festival de Cannes 2015 hors compétition, Le Petit Prince sort en juillet en France et doit sortir l'année suivante aux États-Unis au cinéma. Mais suite à des coupes de budget, c'est finalement sur Netflix qu'il y est découvert. Néanmoins, même sans le marché des cinémas américains, Le Petit Prince réussit une grande performance à l'international en encaissant plus de 97,5 millions de dollars de recettes, pour un coût de production de 77,5 millions de dollars.

Produit en langue anglaise, il s'agit d'une production entièrement française, avec des sociétés d'animation de pointe à la manoeuvre. Cette performance au box-office mondial en fait ainsi le plus grand succès international de l'histoire pour un film d'animation français.

Les critiques étrangères sont unanimes. Sur Rotten Tomatoes le film dispose d'un Tomatometer à 92% et d'un Audience Score à 84%. Noté 7,6/10 sur IMDB, il est en France un peu moins bien accueilli, avec une note presse de 3,5/5 sur Allociné. Si 20 Minutes encense Le Petit Prince et y voit "un enchantement constant et de nombreuses surprises visuelles", à l'inverse Libération se montre impitoyable, écrivant :

Tout est d’une laideur infinie et les emprunts à l’ouvrage original ne sont ici que clins d’œil censés cautionner l’emprunt du célébrissime titre.

Si la presse française se révèle partagée, le public est lui convaincu et se rend en nombre dans les cinémas. Le Petit Prince y frôle ainsi les 2 millions d'entrées. Il remporte en 2016 le César du Meilleur film d'animation.