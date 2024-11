Ce soir à la TV : le plus gros succès de l'année 2024 au box-office français

Ce soir sur CANAL+, plongez dans Un p'tit truc en plus, la comédie qui a séduit le public français en 2024 et s'est imposée comme le plus gros succès de l'année. Réalisé par l’humoriste et acteur Artus, ce film raconte une histoire aussi drôle que touchante, qui explore les thèmes de la solidarité, de la rédemption et des liens humains. Après avoir rassemblé des millions de spectateurs en salle, Un p'tit truc en plus s'invite sur vos écrans pour une soirée pleine d’émotion et de rires.

Un p'tit truc en plus : la grosse surprise de l'année Personne, ou presque, ne l'avait senti venir : le premier film d'Artus en tant que réalisateur, Un p'tit truc en plus, a affolé tous les compteurs, et est devenu le plus gros succès de l'année au box-office français. Avec près de 11 millions de spectateurs à l'heure où nous écrivons ces lignes, la comédie a battu les gros mastodontes, que sont Vice-Versa 2, et Le Comte de Monte-Cristo. Il est, par ailleurs, devenu le 25ᵉ plus gros succès de tous les temps en France. L'intrigue suit deux braqueurs, père et fils, qui se retrouvent dans la panade après un énième braquage. Pour échapper aux autorités, ils trouvent refuge dans un lieu inattendu : une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Sous l’identité d'un faux pensionnaire, et de son éducateur, ils sont alors confrontés à une situation qui les dépasse. Au fil de leur séjour, ils découvrent la richesse humaine et la sincérité des résidents, qui les amènent à changer peu à peu de perspective. Entre quiproquos et leçons de vie, cette immersion improbable bouleverse leurs idées préconçues et les confronte à leurs propres failles Un premier film important pour Artus Artus, connu pour son humour décalé et son sens de la dérision, signe ici une comédie qui va au-delà de ses projets habituels. En abordant le handicap et la rédemption dans un cadre léger, mais respectueux, il se démarque en tant que réalisateur capable de toucher les cœurs sans renoncer à son style humoristique. En parallèle de son talent comique, Artus montre un souci du détail et une sensibilité qui s’expriment dans la manière dont il filme les interactions et les moments de complicité entre les personnages. Les acteurs en situation de handicap, dont certains jouent leur propre rôle, apportent au film une profondeur et une véracité rares. Artus a voulu traiter cette dimension avec respect, en laissant une place centrale à ces personnages dans l’intrigue, et en évitant les stéréotypes.