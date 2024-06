Ce soir à la TV : le plus gros succès du box-office français de 2006

L'été est là ! On ne coupe donc pas à la rediffusion de ce classique de la comédie française, "Les Bronzés : amis pour la vie", plus gros succès au box-office en 2006 et plus gros succès de la saga culte au cinéma. Le film est à (re)voir ce soir sur TF1.

Les Bronzés : amis pour la vie

Les deux films Les Bronzés, signés Patrice Leconte et sortis en 1978 et 1979 font partie des films les plus cultes du cinéma français. Impossible de ne pas sourire devant les frasques de l'équipe du Splendid durant leurs vacances d'été au Club et leurs vacances d'hiver à la montagne.

Sorti en 2006, Les Bronzés : Amis pour la vie toujours réalisé par Patrice Leconte est le troisième volet de la saga. Le film marque le retour tant attendu des personnages emblématiques incarnés par la troupe du Splendid, composée de Christian Clavier, Josiane Balasko, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazel.

Dans ce nouvel opus, nous retrouvons les anciens amis réunis vingt-sept ans après leurs aventures initiales. Le film se déroule dans un luxueux complexe hôtelier en Sardaigne, tenu par Popeye et sa femme, où les personnages se retrouvent pour des vacances qui ne vont pas vraiment se dérouler comme prévu.

La plus grosse révélation du film est sans conteste le tout nouveau couple formé par Gigi (Marie-Anne Chazel) et Jean-Claude Dusse (Michel Blanc), qui a fait fortune aux États-Unis après des années de galère en France.

Un énorme succès au box-office français

Bien que les chiffres au box-office des deux premiers films n'aient pas été extraordinaires (2 millions pour le premier, un million et demi pour le deuxième), la popularité des "Bronzés" s'est construite progressivement. Les multiples rediffusions à la télévision ont permis aux films de gagner en notoriété, devenant des classiques incontournables de la comédie française.

Le public s'est attaché aux personnages et aux situations comiques, et les répliques cultes sont entrées dans le langage courant. Ce phénomène explique en grande partie le succès monumental du troisième film à sa sortie, qui est devenu le plus gros succès de la saga en France.

Ainsi, Les Bronzés : Amis pour la vie a totalisé plus de dix millions d'entrées au box-office français, devenant le plus grand succès de l'année 2006, devant Ratatouille. Avant d'être détrôné deux ans après par Bienvenue chez les Ch'tis, il détenait le record du plus gros démarrage de tous les temps en France, avec près de 4 millions d'entrées.