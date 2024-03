Ce soir à la TV : cette suite d'un film culte que personne n'attendait a cartonné dans le monde

Rendez-vous ce soir sur W9 pour assister au retour magique de la nounou la plus célèbre du cinéma, Mary Poppins, incarnée cette fois par Emily Blunt, plus de cinquante ans après l'interprétation inoubliable de Julie Andrews.

Mary Poppins : le retour inattendu plus de 50 ans après

On ne présente plus Mary Poppins, la gouvernante magique et chantante qui a fait son entrée dans le cœur des spectateurs en 1964, dans le film éponyme de Disney. Basé sur la série de livres écrits par P.L. Travers, le film original mettait en vedette Julie Andrews dans le rôle de Mary Poppins, une nounou dotée de pouvoirs magiques qui arrivait à Londres lors d'une mystérieuse tempête pour s'occuper des enfants de la famille Banks.

Avec l'aide de son ami Bert, joué par Dick Van Dyke, elle transformait la vie morose de la famille en une série d'aventures enchantées et de leçons de vie, le tout ponctué de numéros musicaux tels que l'inoubliable "Supercalifragilisticexpialidocious". Le film a été un succès critique et commercial, remportant plusieurs Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Julie Andrews. Il a surtout traversé les générations, et a fait rêver des millions de spectateurs à travers le monde.

Plus de cinquante ans plus tard, une suite du film culte intitulé Le Retour de Mary Poppins est sortie au cinéma.

Emily Blunt reprend le chapeau

Sorti en 2018 et mis en scène par Rob Marshall, ce nouveau chapitre voit Emily Blunt reprendre le rôle légendaire de Mary Poppins. L'histoire se déroule dans le Londres des années 1930, en pleine Grande Dépression. On retrouve Michael et Jane Banks, les enfants du premier film, maintenant adultes, et incarnés par Ben Whishaw et Emily Mortimer.

Michael, veuf, vit avec ses trois enfants et leur gouvernante dans la maison familiale au 17, allée des Cerisiers. Face à des difficultés financières et au risque de perdre leur demeure, la famille Banks se retrouve une fois de plus en besoin d'un miracle. C'est alors que Mary Poppins, toujours aussi mystérieuse et merveilleuse, refait surface pour aider la famille à traverser ces temps difficiles avec l'aide de Jack, l'allumeur de réverbères optimiste incarné par Lin-Manuel Miranda.

À sa sortie, cette suite que personne n'attendait connaît un vrai beau succès en salles avec près de 350 millions de dollars de recettes engrangées à travers le monde. En France, Le Retour de Mary Poppins parvient à réunir un million et demi de spectateurs.

En guise de clin d'œil au film original, Dick Van Dyke faisait une apparition dans le rôle de M. Dawes Jr. le fils du vieux banquier du premier long-métrage.